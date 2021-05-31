Об этом в интервью 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, на переговорах договаривались о передаче большей части власти парламенту и введении многопартийной системы, а впоследствии должны были бы провести президентские выборы в Беларуси.

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Лукашенко не выполняет план России

Дипломат подчеркнул, что Россия потеряла имидж и доверие перед белорусами, которые очень ценят свою независимость. Они стремятся иметь нормальные отношения со всеми своими соседями. В частности с Россией, но в качестве независимого государства.

Лукашенко пошел не по сценарию Кремля. Он фактически нарушил эти обязательства. Он пошел по дороге подавления всего протеста,

– подчеркнул Латушко.

По мнению оппозиционера, Лукашенко пытается показать Кремлю картинку, будто у него все под контролем, поэтому ему не надо выполнять требования и договоренности Кремля.

Как Путин реагирует на действия Лукашенко

Латушко заявил, что Владимир Путин является злопамятным человеком, который не простит невыполнение договоренностей Лукашенко. В то же время глава Кремля до сих пор не отказался от этих договоренностей.

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Он убежден, что Путин оказывает давление на Лукашенко в реализации этого сценария. Однако самопровозглашенный президент Беларуси уже вроде бы "удходит от этого" (от договоренностей с Россией – 24 канал).