Это делают для того, чтобы скоординировать активную часть белорусов во время решающих событий в стране. Такое мнение в интервью высказал руководитель белорусского Народного антикризисного управления Павел Латушко.

К теме Эксклюзивное интервью с белорусским оппозиционером Латушко: онлайн-трансляция

Протесты в Беларуси – триггер для Лукашенко

По его словам, такая инициатива даст возможность иметь ряд преимуществ над оккупационными властями Беларуси. В то же время речь идет о мирном протесте, никаких незаконных действий не запланировано.

Платформу, как рассказал оппозиционер, создают так, что возможное задержание членов платформы будет максимально минимизировано.

Я уверен, что если сейчас в Минске повторить акцию 16 июня 2020 года, то режим падет. От страха разбежится часть силовиков,

– подчеркнул Латушко.

Он подчеркнул, что такая ситуация будет очень триггерной и для самого Лукашенко, и для его окружения. "Все устали от того, что делает Лукашенко. Абсурд перешел все границы", – сказал руководитель НАУ.

Напомним! По всей Беларуси 16 августа 2021 года состоялись массовые протесты, акции называют белорусским "антимайданом". Митингующие выступили против фальсификаций итогов президентских выборов. Также в тот день состоялся большой марш "За свободу", участники которого требовали, чтобы Лукашенко ушел с должности.

Интервью с Павлом Латушко: смотрите видео