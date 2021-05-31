Це роблять для того, аби скоординувати активну частину білорусів під час вирішальних подій у країні. Таку думку в інтерв'ю висловив керівник білоруського Народного антикризового управління Павло Латушко.

До теми Ексклюзивне інтерв'ю з білоруським опозиціонером Латушком: онлайн-трансляція

Протести в Білорусі – тригер для Лукашенка

За його словами, така ініціатива дасть можливість мати низку переваг над окупаційною владою Білорусі. Водночас мовиться про мирний протест, жодних незаконних дій не заплановано.

Платформу, як розповів опозиціонер, створюють так, що можливе затримання членів платформи буде максимально мінімізоване.

Я впевнений, що якщо наразі в Мінську повторити акцію 16 червня 2020 року, то режим впаде. Від страху розбіжиться частина силовиків,

– наголосив Латушко.

Він наголосив, що така ситуація буде дуже тригерною і для самого Лукашенка, і для його оточення. "Всі втомились від того, що робить Лукашенко. Абсурд перейшов всі кордони", – сказав керівник НАУ.

Нагадаємо! По всій Білорусі 16 серпня 2021 року відбулись масові протести, акції називають білоруським "антимайданом". Мітингувальники виступили проти фальсифікацій підсумків президентських виборів. Також в той день відбувся великий марш "За свободу, учасники якого вимагали, щоб Лукашенко пішов з посади.

Інтерв'ю з Павлом Латушком: дивіться відео