Наразі великою загадкою є те, чи зможе Захід зупинити диктатора Олександра Лукашенка, не кинувши Білорусь в обійми Володимира Путіна. Яким бачить майбутнє країни білоруська опозиція – в інтерв'ю з ведучим Олексієм Печієм розповів керівник білоруського Народного антикризового управління Павло Латушко.

До теми Білоруси живуть в страху, – інтерв'ю Латушка про катування в СІЗО та звірячий режим Лукашенка

ЄС і США перекривають кисень режиму Олександра Лукашенка, запроваджуючи все більш жорсткі санкції. Однак велику проблему створює саме Росія, заявляючи свої претензії на суверенітет цієї країни.

Опозиція Білорусі вже називає цей період підготовкою до "вирішального бою".

Інтерв'ю з Павлом Латушком для 24 каналу: дивіться відео

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