Пока большой загадкой является то, сможет ли Запад остановить диктатора Александра Лукашенко, не бросив Беларусь в объятия Владимира Путина. Каким видит будущее страны белорусская оппозиция – в интервью с ведущим Алексеем Печием рассказал руководитель белорусского Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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ЕС и США перекрывают кислород режиму Александра Лукашенко, вводя все более жесткие санкции. Однако большую проблему создает именно Россия, заявляя свои претензии на суверенитет этой страны.

Оппозиция Беларуси уже называет этот период подготовкой к "решающему бою".

Интервью с Павлом Латушко для 24 канала: смотрите видео

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