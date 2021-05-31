Пока большой загадкой является то, сможет ли Запад остановить диктатора Александра Лукашенко, не бросив Беларусь в объятия Владимира Путина. Каким видит будущее страны белорусская оппозиция – в интервью с ведущим Алексеем Печием рассказал руководитель белорусского Народного антикризисного управления Павел Латушко.
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ЕС и США перекрывают кислород режиму Александра Лукашенко, вводя все более жесткие санкции. Однако большую проблему создает именно Россия, заявляя свои претензии на суверенитет этой страны.
Оппозиция Беларуси уже называет этот период подготовкой к "решающему бою".
Интервью с Павлом Латушко для 24 канала: смотрите видео
Ситуация в Беларуси: последние новости
- Причиной последнего скандала стало задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Это случилось 23 мая 2021 года.
- Они находились на борту самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Его принудительно приземлили в Минске из-за якобы взрывчатки.
- Информация оказалась фейком – сразу после посадки задержали Протасевича и Сапегу.
- Запад осудил режим Лукашенко за такие действия. Международное сообщество рассматривает наложение санкций.
- В Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям летать на их территорию. Прекратила авиасообщение с 26 мая и Украина.