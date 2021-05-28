Об этом в интервью рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Кроме этого, обсудил идею создания партизанского движения, пытки политзаключенных и назвал возможные причины ареста Лукашенко.

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В чем идея партизанского движения в Беларуси? Чем эти люди будут заниматься?

Беларусь известна именно партизанским движением в годы Второй мировой войны, которая ужасно прошла по нашей земле. Однако мы говорим о мобилизации активистов всех регионов Беларуси.

Этот план разработан центром BYPOL – инициативой, которая объединяет силовиков, уволившихся из органов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета и выступивших против репрессий и насилия. Они активно работают с правоохранительными органами и активами в Беларуси. Мы также, как народное антикризисное управление, занимаемся этой работой.

Вчера (26 мая – 24 канал) на встрече в Вильнюсе демократические силы с участием Светланы Тихановской и Вероники Цепкало пришли к общему решению о том, что будем мобилизовывать активистов. Независимо от возраста и социального статуса – это все будет делаться анонимно, конфиденциально для того, чтобы была безопасность.



Тихановская готовится к протестам / Фото из Фейсбука Светланы Тихановской

Я бы не хотел говорить эту информацию, ведь завтра (28 мая – 24 канал) планируется ее публичная презентация. Будет неправильно, если я расскажу все подробности. Мы планируем видеообращение как со стороны BYPOL, так и других демократических сил.

В партизанском движении будут участвовать бывшие силовики, вставшие на сторону народа и оппозиции, так?

Не совсем. Есть инициатива BYPOL, она очень известна в Беларуси. Она возникла более полугода назад из бывших работников органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета. Эти работники выступили на стороне народа. Они были уволены, репрессированы или сами решили подать в отставку.

Они создали такую инициативу, которая будет выступать организатором этой мобилизации для подготовки активной фазы протестов в Беларуси. Уже в этот актив будут вступать все белорусы. Это могут быть и действующие офицеры министерства обороны, министерства внутренних дел (в Беларуси – 24 канал) и других силовых структур. Это просто граждане нашей страны.

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Мы будем предлагать всем, кому не безразлична страна, выйти на мирный протест, вступать в инициативу анонимно. В определенный момент она поможет нам мобилизовать весь ресурс для того, чтобы высказать своими действиями недовольство оккупационному режиму в Беларуси. Это оккупация современной Беларуси во главе с Лукашенко. По-другому это назвать нельзя.

Почему митинги исчезли? Люди боятся выходить или нет призыва?

Есть несколько причин. Во-первых, наш протест длится уже более 9 месяцев. Во-вторых, Лукашенко за зимний период прибегнул к ряду системных действий для того, чтобы максимально подавить мирный протест в Беларуси.

Мы видели эти ужасные кадры, где тысячи людей задерживали. Их пытали, били в тюрьмах. Это продолжалось в течение всех месяцев и продолжается до сих пор. И в августе, и в ноябре при разгоне мирных демонстраций в Минске задерживали до тысячи граждан Беларуси за 1 день.

Их ставили к стенке в органах милиции, пытали в тюрьмах, использовали слезоточивый газ и хлорку в камерах. К ним подселяли больных коронавирусом специально, чтобы заразились все. Также выбивали крест на спине, людей красили в разный цвет:

Сейчас пришивают желтые нашивки тем, кто является политическим заключенным.

Маркируют участников акции?

Желтая нашивка напоминает нацизм в отношении евреев. Лукашенко применяет такие действия каждый день. Всего были арестованы 35 тысяч белорусов за все время (за период протестов, начиная с августа 2020 года – 24 канал). Возбуждено 3 тысячи уголовных дел по факту участия белорусов в мирных протестах.

Даже пенсионеров арестовывают за то, что они в электричке читают книги на белорусском языке из школьной программы: произведения Алеся Адамовича, Василя Быкова. Читать нельзя, понимаете? Это считается административным правонарушением.

За то, что выходишь в носках бело-красно-белого цвета, за это задерживают, сажают на сутки или штрафуют. Штрафы увеличили до 2 200 долларов за участие в нелегальной акции. И люди получают такие штрафы.

Одновременно всем, кто сидит в тюрьмах по этим сфабрикованным и политически мотивированным делам, дают ужасные сроки лишения свободы. Максимальный – 18 лет. Обычно это 6–11 лет лишения свободы.

Недавно было 5 обвиненных в политических мотивах, во главе с Павлом Северинцем – очень известным политическим деятелем, который много лет борется против диктатуры. Им всем дали в сумме 28 лет тюрьмы. Сейчас в отношении 3 обвиняемых, Николая Статкевича, Сергея Тихановского и Игоря Лосика, хотят применить штраф в размере 1 миллион евро на всех. Вы представляете?

Они ждут решения уголовного суда по срокам, которые они получат. Лукашенко за этот период также изменил законодательство. В августе (2020 года – 24 канал) они стреляли в людей, убивали, и не несли ответственность де-факто. То есть Лукашенко тогда выдал лицензию на убийство и насилие, не имея правовых оснований, вообще лицензию нельзя давать.

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Просто они стреляли, убивали, и никакого уголовного дела не было возбуждено против силовиков. Даже когда в затылок в Бресте военные убивали парня, они его застрелили, обвинили. Он убегал, ему выстрелили в затылок, и он стал виновником в этом деле, а 2 офицера бригады спецназа, даже их фамилии назвали, военнослужащие, которых (действия – 24 канал) нельзя применять в мирное время внутри страны – были оправданы.

Они, оказывается, были потерпевшими. За этот период он (Лукашенко – 24 канал) изменил законодательство так, что теперь в законе предусмотрено – все, что связано с самолетом, это все происходило в концентрированном периоде, можно применить оружие в отношении любого участника массовых манифестаций или просто расстреливать их.

Это по закону не будет наказываться. То есть уже выдана лицензия на убийство и насилие, легальная, де-юре, то есть к этому идет режим.

Фактически получить согласование невозможно ни на одиночный пикет, ни на массовую акцию, всегда дается категорический отказ. Настолько репрессивно изменилось законодательство сейчас одновременно с жестким подавлением, арестами и задержаниями, избиениями, пытками, высокими уголовными приговорами.

И теперь спрашивают – почему белорусов нет на улице? Конечно, белорусы, извините, испытывают определенную степень страха. Внутри они мотивированы, внутри еще больше выросло количество людей, которые против Лукашенко. Но выйти на улицу можно будет, вероятнее всего, в решающий момент. Это будет один день, неделя, выйти уже для победы, для того, чтобы мощно выйти.

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Для этого и создается этот мобилизационный ресурс, как мы его назвали. Люди все равно выходят. Вы знаете, эта ситуация с самолетом показала, что даже вчера (26 мая – 24 канал) в одном из районов Минска вышла большая манифестация, даже солнце еще не зашло, а люди вышли и массово прошли маршем.

То есть все равно в маленьких городах, больших, районных, в Минске люди выходят, вывешивают национальную символику. Так это было и 9 мая, и 25 марта, в День нашей воли. То есть люди продолжают протест. Да, он не такой массовый, потому что действительно репрессии просто ужасны, но он есть.

Смотрите полное интервью с Павлом Латушко на 24 канале:

О контактах с государственными чиновниками

Вы планируете расширить контакт с чиновниками внутри Беларуси. Что это значит? Есть ли среди чиновников люди, которые хотели бы, вероятно, перейти на сторону оппозиции, но просто боятся это сделать?

Я думаю, что сейчас открывается новое окно возможностей. Конечно, в начале был первый этап, когда многие чиновники покинули свои посты и ушли в демократические силы. В команде, в которой я имею честь председательствовать, "Народного антикризисного управления" и команды Светланы Тихановской есть много бывших чиновников, дипломатов и работников секретариата Совета безопасности, администрации президента, также военных, МВД, Минобороны, других министерств.

С нами коммуницируют представители разных министерств. Это был первый этап. Второй этап ухода чиновников уже фактически был спровоцирован собственно властями. Сейчас власть пошла по принципу – создать списки всех, кто подписался за альтернативных кандидатов во время предвыборной кампании.

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Например, за Виктора Бабарико, который сидит в тюрьме. Они создают этот список, точнее, подняли эти списки, выясняют, кто был государственным чиновником, и увольняют людей. Буквально завтра (28 мая – 24 канал) планируется увольнение из одного из государственных органов сразу 18 человек из-за того, что они поставили тогда подпись за Виктора Бабарико.

Следующая причина – это потому, что ты в социальных сетях опубликовал определенный пост, аватарку бело-красно-белого цвета в историческом флаге, если даже ты ее убрал, но они это зафиксировали и отследили – следующая причина увольнения. Так, например, уволили многих дипломатов из МИД, где я почти всю жизнь работал.

То есть это следующая волна репрессий. Сейчас мы начали работу примерно 3–4 месяца назад с государственными чиновниками, открыли специальный чат-бот "Народное антикризисное управление" и инициативу "Честные люди". Этим занимается также штаб Светланы Тихановской.

Чиновников мы пригласили, сказали: "Пишите нам, кто готов подписать петицию за отставку Лукашенко". Мы получили 1 700 фамилий, что я считаю неплохим результатом при таком масштабе репрессий. (1 700 людей, – 24 канал) готовы подписать открытое письмо за отставку чиновников.

Но мы все же ставили планку выше, мы ее не набрали, поэтому решили людей не подставлять, но они с нами общаются. У нас были и "зумы" с ними, мы действительно имеем большую информационную подпитку, что происходит внутри в государственном аппарате.

Сейчас открывается новое окно возможностей. Этот абсурд, который произошел с самолетом, то, что люди умирают в тюрьмах, то, что волна репрессий не прекращается – это дополнительный триггер для государственных чиновников.

Поэтому мы планируем сейчас активизировать работу с государственным аппаратом. Там же тоже работают люди, разумеется, они служат системе, я также был в этом, не буду скрывать.

Это моя вина, это можно оценивать и критиковать заслуженно. Но там тоже люди, у них есть семьи, я знаю, как относятся их дети к этому. Например, сын министра иностранных дел Владимира Макея публично выступил против позиции отца. Он раскритиковал его позицию за подходы к США, за те действия, которые предприняли в отношении Евросоюза.

В основном такое же происходит в семьях других чиновников. Так что сейчас открывается много возможностей, и мы будем здесь работать активно. Такой же пример мы видели и со стороны силовиков, когда они во время митингов переходили на сторону людей. Не так много, но такие люди были.

80 офицеров по меньшей мере Лукашенко лишил звания. Он их репрессировал. Но их гораздо больше. Это то, что ему удалось установить. Очень многие офицеры, которые уже из-за своего возраста находятся на пенсии, также поддерживают протест. Поэтому их очень много.

О Лукашенко и президентстве

Что будет с Лукашенко после президентства? Планируете ли вы идти в президенты?

Что касается того, что будет с Лукашенко после его ухода – это Лукашенко предполагает, что будет после его смерти. Он говорит о том, что для этого подписал декрет, как надо управлять страной, когда он погибнет.

Вообще эту абсурдность такого решения, адекватность его принятия достаточно сложно комментировать. Но он даже губернаторам прямо говорит на собрании, мол, вы должны делать это и на вас будет самая большая ответственность.

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Что будет с ним? В первую очередь, это он предпринял довольно много действий, которые наказываются уголовно. Согласно закону, он должен нести ответственность. Он нарушил конституцию, неоднократно и публично сам признал, что давал указания бросать гранаты, задерживать людей и стрелять в них, применять насилие.

Он это публично признавал, что он нарушает Конституцию, все эти действия, связанные с пытками и репрессиями, имеют прямой выход на Лукашенко. Соответственно, при открытии этих уголовных дел появится вопрос о его уголовной ответственности.

Здесь дорога очевидна – уголовно-правовая ответственность. Если он не успеет куда-то убежать, в какую-нибудь "далекую" страну, где не действует право.

Что касается второго вопроса относительно кандидатуры на пост президента, я считаю, что сейчас аморально об этом говорить по той причине, что сейчас более важная тема – прекратить репрессии, освободить политзаключенных, вернуть право и закон в нашу страну, даже построить правовое государство, что только в зародыше в 1990-х годах появилось, а с приходом Лукашенко это все остановилось.

Тогда будет создано открытое правовое демократическое поле, в котором могут участвовать все. Будет спрос – я тоже готов участвовать, почему нет. Но сейчас это не должно расфокусировать нас, это не должно быть главным. Я готов нести имиджевые потери как политик, настолько глубокие, насколько это возможно, если они быстрее приведут нас к результату начала строительства новой демократической Беларуси. Это для меня сейчас главное.

О страхе белорусов

В Беларуси покончил с собой 17-летний парень Дмитрий Стаховский, против которого открыли дело из-за протестов в Беларуси в августе 2020 года. В предсмертной записке он написал: "Если бы на меня не продолжали давить морально, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как самоубийство". Создается впечатление, что народ сейчас просто живет в постоянном страхе...

К сожалению, это не единственный пример 17-летнего подростка, который покончил с собой. Сегодня был обнародован еще один случай – это женщина, 65 лет. Ее 20 раз вызывали на допросы в Следственный комитет из-за участия в массовых мероприятиях. Она написала письмо о том, что больше не может терпеть такое унижение.

Человек уже пенсионного возраста. И что она близка к тому, чтобы также совершить суицид. И считает, что это будет результатом давления, которое на нее оказывают. Она еще, к сожалению, онкобольная. После того, как она передала в прессу это обращение, к ней пришли сотрудники МВД и задержали ее. Абсурд ситуации просто невозможно комментировать. У нас есть такая поговорка: "Власть нелегитимная пробила еще одно дно".

Сколько раз оно будет пробиваться? Уже дна этого нет, оно просто закончилось. Народное антикризисное управление выпускает бюллетень, публикуем в твиттере ежедневно. И только за прошедшую неделю 36 граждан Республики Беларусь были осуждены приговорами за политическую деятельность – от 8 до 11 лет лишения свободы.

Кроме этого, закрыли один из крупнейших интернет-порталов TUT.BY. Это информационный ресурс, который больше, чем все государственные интернет-порталы, телекомпании. 63% интернет-пользователей читали это оппозиционное издание. Я бы даже сказал, демократическое.

Оно представляло разные взгляды. Но власти решили ударить и по ним, и арестовали 15 человек – руководство и журналистов этого портала. Возможности прессы в Беларуси уже нет. Нет кому и как рассказывать. Поэтому единственный вариант – это телеграм-каналы.

На прошлой неделе (22 мая – 24 канал) в тюрьме при невыясненных обстоятельствах умер один из политических заключенных. 27 мая на похоронах в Лиде собралось огромное количество людей, чтобы почтить его память.

Справка. Витольд Ашурок вышел на протест в городе Лиде 9 августа 2020 года, в день выборов президента Беларуси. Сначала ему дали 20 суток, однако по истечении срока наказания – не выпустили на свободу, а приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

Это за неделю события. В воскресенье, 23 мая, произошел захват самолета. Говорить, как в этой ситуации должны реагировать люди – они очень солидарны. Когда был призыв собрать помощь на адвокатов Романа Протасевича – моментально это было сделано.

Собрать помощь на похороны умершего политзаключенного – тоже сразу. Они (белорусы – 24 канал) очень солидарны, готовы принимать в этом участие. Люди сами оказывают экономическое давление на режим.



Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске / Фото

Мы разработали такой проект "Банкомат-обменник-банк". Народ даже сам его назвал БОБ, это уже народное наименование. Когда ты идешь в банкомат, снимаешь деньги в белорусских рублях. Идешь в обменник, покупаешь валюту, потом идешь в банк и снимаешь все валютные депозиты. И люди это начали делать.

Сейчас уже проблема в стране. Сегодня невозможно снять валюту в банкоматах. То есть люди находят другие формы протеста. Но мотивация внутри горит. И то, что произошло с Романом Протасевичем, – такой символический момент.

Он стал символом всех политических заключенных. Сегодня в белорусских тюрьмах, по данным правозащитников, находится 426 политических заключенных. В ближайшее время этот список может удвоиться или утроиться, потому что уголовных дел – 3 тысячи.

Всего в тюрьмах по политическим мотивам – 1 тысяча человек. Это ужасное число. Но люди внутри имеют какую-то злость, негодование. Безусловно, оно выплеснется. Невозможно так издеваться над народом, так обманывать. Даже с этим самолетом. То эти данные были переданы из Украины, от ХАМАСа. ХАМАС опроверг это заявление. Это и смешно, и слезы через смех.

Когда ХАМАС заявляет, что это "вообще не наших рук дело – подложить бомбу в самолет". Затем Лукашенко заявил, что это сделала Швейцария. Швейцария сразу публикует опровержение: "Мы тут вообще ни при чем". А выяснилось, что от диспетчеров ушла команда о бомбе в самолете на 24 минуты раньше, чем поступил e-mail из Швейцарии.

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Вы представляете, насколько бездарно работают спецслужбы, что их просто раскусить, показать эту лживость очень легко. Поэтому люди сейчас внутри, мне кажется, созревают. И где-то этот момент наступит, и люди выплеснутся, выйдут на улицу.

О возможности ликвидации самолета с Протасевичем

Насчет этого самолета. По-вашему, если бы он продолжил движение, выстрелил бы в него МиГ?

Зная характер Лукашенко... Он в 1995 году дал команду и был сбит воздушный шар с 2 гражданами США, которые случайно залетели на территорию Беларуси. Кажется, это было с литовского направления. И они погибли. Фактически расстрелял их боевой вертолет.

Зная характер и то, как он ведет себя в последнее время, сказать здесь "нет" я не могу. Сказать "да" – это ужасно, если в этом признаться и сказать, что руководитель, который не избран народом, но контролирует вооруженные силы, может отдать такой приказ. Но взглянем на факты.

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Все государственные телеканалы показали посадку МиГ-29 с полным боевым комплектом, который вылетал якобы на сопровождение этого самолета. Лукашенко потом сказал, что это – ложь, он не приближался к самолету. Мол, просто полетел защищать атомную электростанцию.

Но самолет не приближался к АЭС. Лукашенко сказал, что он поставил АЭС в боевую готовность. Как можно это сделать? Это тоже какие-то непонятные фразы. То есть, самолет военный был. Он взлетел, это показало государственное телевидение. Вы можете представить, что вы успеваете 150 километров от Минска или 200 километров от Бреста выехать с камерой, успеть и отснять взлет и посадку МиГ-29? Это реально?

Однозначно нет. Хотел бы сделать уточнение по АЭС. Журналисты уже показали, где она расположена. Это вовсе не на пути рейса Афины – Вильнюс. Лукашенко заявлял, что если бы этот самолет взорвался, то это был бы второй Чернобыль. Но, по данным карты на Flightradar, он не пролетает эту АЭС. И если бы даже самолет взорвался бы в Вильнюсе, то от него было 40 километров еще до нее. Поэтому ее никак бы не задело и не повлияло бы на ее работу.



Лукашенко приказал задержать Протасевича / Фото ТАСС

Насколько я помню, Лукашенко 26 мая сказал, что он поставил в боевую готовность противовоздушную оборону. Но для чего? Если по его команде вылетает МиГ-29, если ставятся в боевую готовность силы ПВО – для чего?

Это значит, вероятнее всего, сбивать самолет. Он приводит пример: а как поступили в США. Но там была другая ситуация. Я тогда работал пресс-секретарем МИД, помню, мне пришлось комментировать.

Тогда погибла и гражданка Беларуси. То есть у него в голове эти мысли присутствуют. Мы понимаем, если человек дает команду ВВС, ПВО, следовательно, какие-то у него мысли есть. Есть способы, когда военный летчик может заставить (приземлиться – 24 канал) гражданский самолет, более того, это делается достаточно часто.

Весь мир в этот момент понял, что Лукашенко не контролирует себя. И он может совершить любые действия, лишь бы удовлетворить собственные амбиции.

Задержать оппозиционного журналиста, демократического деятеля и рисковать жизнью граждан 18 государств – это ужасно. Здесь мы можем выдвигать гипотезы, но факты говорят об очень плохом сценарии.

О причастности России

Считаете ли вы, что операция по аресту Протасевича была спланирована и совершена службами КГБ Беларуси и ФСБ России?

Безусловно, это спланированная операция. В этом участвовал Комитет государственной безопасности. Заметны все огрехи этой операции. То, что это непрофессионально. Но белорусское КГБ славится своим непрофессионализмом. Вы помните историю с "Ник и Майк", когда звонила Ангела Меркель президенту Польши Анджею Дуде, их переговоры, в частности, по Алексею Навальному.



Навальный является российским оппозиционером / Фейсбук Алексея Навального

Я помню глаза премьера России Михаила Мишустина, который слушал Лукашенко, и этот ужас на его лице. Он понимал, что ему говорят полный бред, но он должен это слушать на камеру. Он любит придумывать эти истории, рассказать так, как это будет интересно.

Тогда сработало КГБ, готовили эту "утку". Сейчас тоже это проект КГБ. Я не могу утверждать, были ли там сотрудники ФСБ. Но то, что 27 мая в Минск прибыла делегация ФСБ, – это факт. То, что Россия поддерживает Лукашенко в этой ужасной ситуации, акте захвата гражданского самолета и покушения на совершение акта международного терроризма – это тоже о чем-то говорит. То, что координация между КГБ и ФСБ очень глубокая, – это тоже факт.

Об авиаблокировании и экономических последствиях для режима Лукашенко

Европа отреагировала на захват самолета со своими пассажирами достаточно быстро. Неужели авиабойкот приведет к экономической блокаде Беларуси?

Да, действительно. Ситуация разворачивается очень серьезно для Лукашенко. Фактически, он выстрелил себе в ногу. Он не мог спрогнозировать, что будет такая жесткая реакция. Здесь есть определенное совпадение с ситуацией, связанной с тем, что на следующий день, 24 мая, было заседание Совета глав государств Европейского союза.

Поэтому реакция наступила неожиданно. Спецслужбы не просчитали, что на борту будут находиться граждане 12 членов Евросоюза. ЕС не мог не отреагировать на это жестко и принципиально, ведь под угрозу поставили жизнь и здоровье именно граждан стран-участниц ЕС.

Справка. После инцидента лидеры ЕС заявили, что скоро введут новый пакет санкций против Беларуси. Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что "Белавиа" может потерять в 2021 году около 50 миллионов долларов.

И это все уже и приводит к экономическим последствиям. По оценкам различных экспертов, случай с самолетом может привести к тому, что России придется покрыть за Лукашенко около 4–5 миллиардов долларов. Выделить сумму на поддержку белорусской экономики.

Если речь идет о банкротстве "Белавиа", то это уже и так стучало в дверь еще в 2020 году с учетом пандемии, ограничения полетов. Они уже стояли перед такой угрозой. Сейчас это становится реальностью.

"Белавиа" вынуждена увольнять сотрудников, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. Но не думаю, что это поможет, если это продолжится в течение нескольких месяцев или года. Следующая проблема – "Белаэронавигация", которая занимается обеспечением полетов воздушных судов.

Это достаточно прибыльная компания – 70 миллионов долларов прибыли за год. Она также терпит убытки, ведь большинство крупных авиакомпаний, осуществляющих транзитные полеты на территорию Беларуси, приняли решение не летать над страной.

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Это и гражданские, и транспортные авиарейсы. И также имиджевые потери. Мы же представляем, как будут реагировать инвесторы, о которых со стороны ЕС, США, Канады, Швейцарии уже говорить не приходится.

Внутренние инвесторы также этого делать не будут, ведь все очень рискованно в Беларуси. Я думаю, следующим шагом будет снижение кредитных рейтингов Беларуси. Это приведет к перспективам возможного дефолта государственного долга, неспособности Лукашенко платить по долговым обязательствам.

Поэтому экономические последствия будут очень существенными для режима Лукашенко. Если к этому добавится еще реальный экономический пакет санкций, о котором мы постоянно говорили европейцам, но они до сих пор не шли на это.

Только 7 предприятий внесены в список санкционный, которые не имеют особого влияния на экономическую ситуацию в Беларуси. А главы государств решили ввести секторальные санкции. Поэтому 27 мая министр иностранных дел Германии говорил о санкциях на поставки электроэнергии и газа, на финансовый сектор.

Это говорится о еврооблигациях, которые были выпущены на рынок ЕС. Все это приведет к очень серьезным экономическим потерям. Есть информация о том, что премьер-министр Беларуси звонил премьеру России и предложил ему в ответ ввести санкции на торговлю с ЕС. Но это как "моська на слона".

Беларусь не будет способна жить без торговли с ЕС. Это невозможно, это приведет к полному краху экономики страны. Я как член прежнего правительства скажу, что действующее правительство очень непрофессионально. Там работают люди, которые демотивированы, которые не понимают, как выйти из этой кризисной ситуации, как внедрять системные и структурные реформы в Беларуси, как ограничить бюджетные расходы, чтобы направить их на развитие.

К тому же добавляются такие безумные политические идеи. Полное ограничение контактов со всем цивилизованным миром приведет к экономическому краху. Лукашенко очень системно и оперативно загоняет Беларусь в экономический коллапс.

О санкциях против режима Лукашенко

Понятно, что от санкций очень часто страдает население страны. После задержания самолета в Беларуси кто может разориться из-за приближенности к Лукашенко?

Я говорил о компаниях, которые прямо попадают уже под ответные действия ЕС: "Белаэронавигация" и "Белавиа". Безусловно, мы будем говорить о том, что компании, которые помогают режиму финансировать силовой аппарат, должны будут попасть под санкции. Также о частично секторальных санкциях на нефтехимический комплекс Беларуси.

Американцы с 3 июня вводят санкции против 9 предприятий концерна "Белнефтехим", и против него тоже. Если ЕС ограничит поставки нефтехимических предприятий Беларуси на европейский рынок ЕС, это будет очень существенно.

26 мая мы получили информацию, что такое указание уже получили банки Молдовы – не приобретать и не финансировать сделки, связанные с покупкой нефтехимической продукции с территории Беларуси.

Я благодарен Украине за то, что она достаточно оперативно и принципиально отреагировала на это событие. И дала международную публичную оценку этому акту как государственный терроризм, захват судна. Нам очень важна ваша солидарность.

Если не ошибаюсь, 27 мая на совете Украины (на заседании правительства – 24 канал) приняли решение об обращении в ООН относительно признания режима Лукашенко таким, который представляет угрозу национальной безопасности.

Это тоже очень важный политический шаг. Я знаю, что Украина приняла решение об ограничении импорта электроэнергии до 21 октября 2021 года.

Хотелось бы, конечно, чтобы к тому моменту, когда Лукашенко уйдет с незаконно занимаемой должности главы государства, но надеюсь, что это произойдет раньше, Украина вернется к покупке нашей электроэнергии. Поэтому нам важны дальнейшие шаги со стороны Украины в поддержке белорусского общества.

Я знаю насколько тяжело вы переживали и проходите процесс демократических реформ, трансформации. Насколько важна свобода для вас, демократия. И очень часто мы смотрели на вас. Мы видим вас, вашу борьбу, ваше желание жить в демократической, свободной Украине.

И вот сейчас ваша солидарность, ваша поддержка в действии, она принципиально важна. Я хочу сказать слова благодарности мэру Львова за то, что он отказался покупать продукцию белорусского (производства – 24 канал).

Я также обращался к мэру Киева (Виталию Кличко – 24 канал) по этому вопросу. Я слышал оценку Киева негативно относительно действий Лукашенко. То есть это все очень важно. Особенно важно, когда это делают соседи. Мы это понимаем.

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Мы не хотим привезти Беларусь к экономическому коллапсу. Это не наша цель. Санкции – это ответственность за преступления, которые совершает Лукашенко и его военная хунта. Санкции – это инструмент, чтобы прекратить репрессии и освободить политических заключенных.

И сколько бы меня ни убеждали в том, что это неэффективно, что это ничему не поможет (однако это не так – 24 канал). К сожалению, история современной Беларуси показала, что все политические заключенные, которые оказывались в тюрьмах после очередных выборов, на которых фальсифицируя побеждал Лукашенко, они освобождались из тюрьмы лишь после того, как Европейский союз вводил реальные санкции.

Лукашенко был вынужден их отпускать. Однако сейчас говорится, конечно, о большем. Речь идет о судьбах людей, об освобождении этих людей из тюрьм. Это тысячи людей. Речь идет о реабилитации, о прекращении репрессий. И главное, изменении ситуации через демократические выборы, новые демократические выборы.

К власти должен прийти президент, избранный белорусским народом, а не самопровозглашенный президент. Сейчас на повестке дня вопрос значительно более высокого уровня.

О действиях Беларуси в будущем и риске для Украины

Стоит ли ожидать от белорусского режима каких-либо агрессивных действий в отношении Европы? Как вы считаете, ситуация теперь может измениться?

Да, очень много было недружественных заявлений относительно Украины и президента Украины. Мы слышали это. Особенно ярко это прозвучало на последней встрече Путина и Лукашенко в Кремле, когда Лукашенко решил поучать президента Зеленского о том, как он должен вести себя во внешней политике, в отношениях между странами.

Это человек (Лукашенко – 24 канал), который не знает, что такое этика, что такое дипломатическое общение. Поэтому здесь есть, что комментировать. Но то, что он действует очень негативно в отношении Украины – это факт.

У меня есть такой тезис, что очень часто "западники" (страны западного мира – 24 канал) ранее говорили "вы знаете, главным гарантом белорусской независимости является Лукашенко". Да, он диктатор, да, он преследует тех, кто мыслит иначе, да, там есть проблемы со свободой прессы. Но он – гарант независимости Беларуси. А раз он гарант независимости – значит это уменьшает угрозу в целом в регионе.

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Так вот, если бы Беларусь была демократической страной, если бы у нас были нормальные демократические выборы главы государства – это обеспечило бы еще более высокий уровень гарантий для нашего суверенитета. И аналогично, как раз то, что Лукашенко является узурпатором, который на сегодня может опираться всего на одну политическую силу Кремля и поддерживается только Кремлем, – это является фактором опасности.

Потому что он будет вынужден выполнять волю Кремля. И он пойдет на это, я в этом абсолютно убежден. Поэтому возникает угроза для Украины, к сожалению, со стороны Беларуси, моей любимой родной страны.

То, что вчера (26 мая – 24 канал) прибыли военные России в Минск, это опубликовали на одном из информационных каналов "Спутник" – российский канал, который действует как информационное агентство. То, что они проводили совещание якобы по вопросам проведения учений в сентябре, масштабных военных учений – это тоже потенциальная угроза. Всеми этими методами будет действовать Лукашенко. Используя Кремль или наоборот, его будут использовать для того, чтобы показывать эту угрозу Украине.

О возможности избежать коллапса в Беларуси

Как вы думаете, что может позволить достаточно быстро выйти из этой ситуации и не привести к коллапсу экономики Беларуси?

Я убежден, что фактора здесь может быть два. Когда возникает именно энергетический эффект, аккумулирующий эффект направления двух сил. Первое, жесткие, реальные, эффективные санкции. Санкции не на бумаге, санкции не на словах.

В чем логика? Если мы будем применять, если европейцы будут применять санкции медленные, долго их рассматривать, вводить туда одну компанию, добавить 5 силовиков, которые и так не ездят в ЕС, потому что Лукашенко уже всем людям в погонах запретил выезжать за пределы Беларуси, это никак не изменит ситуацию в Беларуси. Экономический кризис будет только усиливаться. Следующим этапом за этот период пройдет внутренняя инкорпорация Беларуси.

Фактически Россия частями заберет суверенитет Беларуси. Максимум на что мы сможем рассчитывать – это границы на карте. То есть на бумаге. Но де-факто они таковыми не будут.

А второе, это флаг ООН. Это как мы с вами, украинская СССР и белорусская СССР, были членами ООН в составе СССР. Вот это ждет нашу судьбу. И вот поэтому, когда будут мощные санкции, тогда они сработают очень быстро.

Второй аккумуляционный фактор – это протестная активность, это мобилизация наших ресурсов и активистов. И это приходит в тот момент критический, в конкретный, скажем, день. Именно белорусы победят в этой тяжелой борьбе за свои права и свободы, за демократию, за Беларусь. Я скажу так: для нас этот год решающий.

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Белорусы хотят жить в независимой стране. Они хотят иметь нормальные отношения со всеми – и с Востоком, и с Западом. Но они не хотят иметь отношений подданных, не хотят вливаться в чьи-то государства или быть субъектными федерациями.

Если также Украина, кстати, нам поможет. Потому что вы (Украина – 24 канал) – третий торговый партнер для Беларуси... То тогда мы победим, и это надо сделать в этом году (в 2021 году – 24 канал). Это мое убеждение, иначе сценарий будет очень трудным. Люди будут выезжать из Беларуси, уже выезжают сотни тысяч. Будут выезжать миллионы.

Пойдет ли Евросоюз на серьезные санкции, о которых вы говорите, это тоже вопрос, потому что мы, опять-таки, в Украине знаем, как долго Евросоюз может высказывать свое глубокое беспокойство...

У нас знаете, как говорят? Мне сказали на прошлой неделе: "Добро пожаловать в клуб Украина". Потому что вы ходите за санкциями, а посмотрите на Украину. Но они это сказали так скорее с сочувствием. Но, к сожалению, это правда.

Есть такая шутка, что Европейский союз выражал обеспокоенность, потом высокую обеспокоенность, потом глубокую обеспокоенность, потом очень глубокую обеспокоенность. Но вопрос этот, конечно, важный. Как дипломат я понимаю, это все читается. Это все сигналы. Но сейчас время действовать.

Насчет того, что происходит в других странах. В Бухаресте хотят переименовать улицу в честь Протасевича.

Это очень невероятный жест. Это очень важно.

О чем говорится? Улицу в Бухаресте, где расположено посольство Беларуси, предложили переименовать в улицу задержанного блогера и журналиста Романа Протасевича. Об этом заявила мэр одного из районов Румынии в своем фейсбуке. Представители власти добавили, что в случае переименования улицы на корреспонденции белорусского посольства и на визитках дипломатов будет указана фамилия Протасевича.

Но, к сожалению, такой жест не решает вопроса.

Да, но я бы не сказал так. Это аккумулирование. Я говорил сегодня с отцом Романа (Дмитрием Протасевичем – 24 канал). Мы каждый день общаемся. И вот вопрос этот очень трудный. Важно в первую очередь для безопасности Романа Протасевича.

Очень важно как раз таки показывать, что мир не забывает о нем. И это, мы надеемся, в определенной степени будет гарантировать его безопасность.

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О Светлане Тихановской и розыске России

Почему вас со Светланой Тихановской Россия "удалила" из списка разыскиваемых. Мне кажется, это позитивная новость. Идет Россия на сближение с оппозицией.

Вы знаете, мне как раз прислали эту фотографию, фотографию с сообщением, когда я сидел рядом со Светланой Тихановской на встрече демократических сил в Литве. Я показал ее Светлане и с улыбкой сказал: "Наверное, нас ждут в Сочи".

На что, кстати, известный журналист Гордон (Дмитрий Гордон – 24 канал), мы с ним общались, сказал: "В Сочи – "темные ночи". В Сочи нас наверняка не ждут, потому что туда Лукашенко собирается. Поэтому я даже не знаю, как это комментировать. Спекулировать, что это какой-то жест. Не знаю, трудно мне это комментировать.

О деньгах за арест Лукашенко

Правда ли, что ЕС выделил 11 миллионов евро на нейтрализацию Лукашенко?

Это Валерий Цепкало об этом проекте объявил. Я тоже участвовал в записи этого видеообращения. Скажу так, что нет, никто не выделил. Идея Валерия Цепкало как раз заключается в том, чтобы аккумулировать эти средства на счете как такового резервного гарантийного фонда.

Справка. В Беларуси предложили собрать 11 миллионов евро за арест самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Эти деньги, они блокируются, их невозможно снять со счета до того момента, пока не произойдет задержание и, согласно международному законодательству, арест Лукашенко. А причин для ареста пока я могу назвать три.

Первая – это Конвенция ООН против пыток. Это универсальная юрисдикция, когда граждан Беларуси пытают на территории государства. Верховный комиссар ООН уже заявила, что это 4 644 гражданина Беларуси, которые испытали насилие и пытки. И они не могут добиться правды в Беларуси.

Ни одного уголовного дела о пытках не поднимали. И вот конвенция ООН дает право в том государстве, которое присоединилось к конвенции, вводить уголовное преследование. И вот у нас есть пока очень оптимистичный пример, и надеюсь, что он реализуется, в Германии. Когда федеральная прокуратура Германии поддержала заявление от 10 граждан Беларуси и иностранных граждан. И в этом, как раз в пытках, обвиняется Лукашенко. И также его сторонники.

Фамилии не называются специально, потому что их подадут в розыск и они будут задержаны. Следующее, это на прошлой неделе было подано заявление о преступлении против человечества в Международный суд в Гааге. По примеру преследования людей за их политические убеждения.

И следующая причина – это тот самолет, эта ситуация (задержание Протасевича – 24 канал). Когда уже 3 страны открыли уголовные дела. Это Литва, Польша и Латвия. И в случае, если будет открыто уголовное дело, можно подавать в розыск.

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Кто раздавал приказы? Публично на телевидении признавался Лукашенко. Так что есть уже три причины для того, чтобы его задержать.

Он не сможет никуда уехать, он будет бояться куда-нибудь уехать. Потому что он может быть задержанным. И вот появился этот проект, который стимулирует и поддерживает, опять таки, правовую форму его задержания. Он должен понимать, что он получает статус международного террориста и у него нет выбора. Он должен уйти с этой должности.