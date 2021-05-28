Авторы законопроекта рассказали, что Беларуси готовы оказать немедленную поддержку для стабилизации экономики и реформирования институтов. Они должны стать демократичнее и приносить обществу реальную пользу.

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Эти изменения являются основой для успешных экономических реформ для повышения устойчивости экономики, потенциала роста и создания рабочих мест,
– говорится в сообщении.

Светлана Тихановская подтвердила, что ЕС подготовил план экономической поддержки Беларуси.

В целом комплексный план предусматривает долгосрочный пакет инвестиций. Его сумма составляет 3 миллиарда евро. Приоритетно поддержка Беларуси сфокусирована на таких вопросах:

  • активизация восстановления экономики;
  • поддержка структурных реформ;
  • укрепление конкурентоспособности;
  • совершенствование экономического управления;
  • развитие частного сектора;
  • совершенствование законодательной базы.