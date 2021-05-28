Автори законопроєкту розповіли, що Білорусі готові надати негайну підтримку для стабілізації економіки та реформування інституцій. Вони мають стати демократичнішими та приносити суспільству реальну користь.

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Ці зміни є основою для успішних економічних реформ для підвищення стійкості економіки, потенціалу зростання та створення робочих місць,

– мовиться у повідомленні.

Світлана Тихановська підтвердила, що ЄС підготував план економічної підтримки Білорусі.

Загалом комплексний план передбачає довгостроковий пакет інвестицій. Його сума становить 3 мільярди євро. Пріоритетно підтримка Білорусі сфокусована на таких питаннях:

активізація відновлення економіки;

підтримка структурних реформ;

зміцнення конкурентоспроможності;

вдосконалення економічного управління;

розвиток приватного сектору;

вдосконалення законодавчої бази.

Зверніть увагу! Світлана Тихановська анонсувала всесвітній Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. Він відбудеться 29 травня. Цього дня у 2020 році затримали чоловіка лідерки білоруської опозиції – Сергія Тихановського.