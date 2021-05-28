Автори законопроєкту розповіли, що Білорусі готові надати негайну підтримку для стабілізації економіки та реформування інституцій. Вони мають стати демократичнішими та приносити суспільству реальну користь.
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Ці зміни є основою для успішних економічних реформ для підвищення стійкості економіки, потенціалу зростання та створення робочих місць,
– мовиться у повідомленні.
Світлана Тихановська підтвердила, що ЄС підготував план економічної підтримки Білорусі.
Загалом комплексний план передбачає довгостроковий пакет інвестицій. Його сума становить 3 мільярди євро. Пріоритетно підтримка Білорусі сфокусована на таких питаннях:
- активізація відновлення економіки;
- підтримка структурних реформ;
- зміцнення конкурентоспроможності;
- вдосконалення економічного управління;
- розвиток приватного сектору;
- вдосконалення законодавчої бази.