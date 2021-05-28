Существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Самолеты якобы хотели влетать в несогласованных точках
Чиновник сказал, что самолет не может влетать в любом месте в страну. По его словам, речь идет об авиационной безопасности.
Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты,
– сказал Песков.
Он добавил, что самолеты европейских авиакомпаний, облетающих Беларусь, "просятся на влет в разных точках, которые не согласованы".
Кстати, Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что белорусские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой.
Австрия возмутилась действиями Москвы
Заметим, Россия отказалась пропускать рейсы австрийской и французской авиакомпаний. В МИД Австрии назвали такие действия непонятными.
Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, ведь полеты должны выполняться без проблем.
Что этому предшествовало
- С 24 мая ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании "Белавиа". Украина тоже отменила авиасообщение с Беларусью.
- Все из-за принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. Белорусские диспетчеры уведомили экипаж о заминировании, хотя никакой бомбы там не было.
- На борту находился основатель NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.