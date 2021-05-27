К пикету присоединятся политики, жители разных стран и диаспора. Тихановская отметила, что 29 мая – день, когда задержали ее мужа Сергея Тихановского. Он намеревался баллотироваться в президенты.
Важно Лукашенко превращает Беларусь на Северную Корею, – Тихановская обратилась к ЕС
Как будет происходить пикет
Мы объявили 29 мая – дату задержания Сергея Тихановского – днем солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью,
– отметила Тихановская.
По словам Тихановской, главное, чтобы белорусы внутри страны поддержали друг друга во всем. Например, уличными акциями, символами, письмами политзаключенным.
Как реагировала Тихановская на задержание Протасевича
- Оппозиционерка выступила перед Европарламентом, рассказав о нынешней ситуации в стране и задержании журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. По словам политика, Александр Лукашенко превращает страну в Северную Корею.
- Кроме того, на фоне задержания Протасевича белорусская оппозиция анонсировала новую фазу протестов.
- В Тихановской убеждены, что задержание журналиста готовил лично Лукашенко.