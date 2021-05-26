Во время выступления Тихановская подчеркнула, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко – угроза не только для белорусов. Он также угрожает мировому сообществу.

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По ее словам, стратегия Европейского Союза наблюдать за ситуацией в государстве не сработала. Поэтому сейчас необходимы решительные, системные меры по решению глубокого кризиса в стране и борьбы с безнаказанностью режима Лукашенко.

Лукашенко превращает страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную,

– отметила Тихановская.

Она призвала Европарламент убедиться в том, что реакция международного сообщества не ограничится лишь захватом рейсом Ryanair. Нужен ответ на атмосферу в Беларуси в целом, иначе подобные ситуации будут системно продолжаться.

Отметим! Тихановская также обратила внимание Европарламента на атаку TUT.by, гибель политзаключенного Витольда Ашуркова и перенос режимом местных выборов на 1,5 года.

К чему Тихановская призвала ЕС

Своим выступлением Тихановская призвала Европейский Союз к соответствующим действиям, в частности:

принять новый пакет санкций и начать работать над следующим;

разработать план помощи для развития демократической Беларуси;

публично заявить о непризнании Лукашенко президентом;

отказаться от любой финансовой помощи по запросам действующей власти;

инициировать проведение конференции, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию в стране;

усилить поддержку белорусских граждан и независимых медиа;

создать "группу друзей Беларуси" в национальных парламентах.

Кстати, стало известно, что белорусская оппозиция готовится к новой волне протестов против Лукашенко. К такому шагу их подтолкнула ситуация с Протасевичем. Тихановская опубликувала соответствующее видеообращение в ютубе.

На задержание основателя телеграм-канала NEXTA отреагировало международное сообщество. В Белом доме заявили, что готовят новые санкции против Беларуси, а президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал инцидент позорным.