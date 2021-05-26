Під час виступу Тихановська наголосила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко – загроза не тільки для білорусів. Він також загрожує світовій спільноті.
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За її словами, стратегія Європейського Союзу спостерігати за ситуацією в державі не спрацювала. Тому наразі необхідні рішучі, системні заходи щодо розв'язання глибокої кризи в країні і боротьби з безкарністю режиму Лукашенка.
Лукашенко перетворює країну в європейську Північну Корею – непрозору, непередбачувану і небезпечну,
– наголосила Тихановська.
Вона закликала Європарламент переконатися в тому, що реакція міжнародної спільноти не обмежиться лише захопленням рейсом Ryanair. Потрібна відповідь на атмосферу в Білорусі загалом, інакше подібні ситуації системно продовжуватимуться.
До чого Тихановська призвала ЄС
Своїм виступом Тихановська призвала Європейський Союз до відповідних дій, зокрема:
- ухвалити новий пакет санкцій і почати працювати над наступним;
- розробити план допомоги для розвитку демократичної Білорусі;
- публічно заявити про невизнання Лукашенка президентом;
- відмовитись від будь-якої фінансової допомоги за запитами чинної влади;
- ініціювати проведення конференції, щоб обговорити нинішню ситуацію у країні;
- посилити підтримку білоруським громадянам та незалежним медіа;
- створити "групу друзів Білорусі" у національних парламентах.
До речі, стало відомо, що білоруська опозиція готується до нової хвилі протестів проти Лукашенка. До такого кроку їх підштовхнула ситуація з Протасевичем. Тихановська опублікувала відповідне відеозвернення в ютубі.
На затримання засновника телеграм-каналу NEXTA відреагувала міжнародна спільнота. У Білому домі заявили, що готують нові санкції проти Білорусі, а президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав інцидент ганебним.