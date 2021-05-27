Эту сумму собрали за два дня. Инициатором выступил известный оппозиционер, бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало.

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Оппозиционер объявил сбор средств для вознаграждения за арест Лукашенко

Оппозиционный белорус назвал инициативу "Все или ничего". Он говорит, что выплатит 11 миллионов евро представителям правоохранительных органов или гражданского общества, если их действия способствуют задержанию и аресту Лукашенко.

Человека, который в нашей стране ассоциируется с фальсификацией выборов, огромным количеством убийств и похищений людей, совершивший множество преступлений против человечности, включая пытки, незаконные депортации и многое другое, о чем мы обязательно узнаем,

– охарактеризовал диктатора Цепкало.

Более того, он отметил, что деньги зарезервируют, а в случае ареста Лукашенко, положат на специальный счет. Он добавил, что надеется на то, что в стране есть много людей, которые стоят за людей и понимают, кто причина проблем белорусов.

За 2 дня сбора средства на арест Лукашенко уже перечислили 225 человек.

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