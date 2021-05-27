Эту сумму собрали за два дня. Инициатором выступил известный оппозиционер, бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало.
Заметьте Лукашенко не контролирует себя, – белорусский оппозиционер о трм, могли ли сбить самолет Ryanair
Оппозиционер объявил сбор средств для вознаграждения за арест Лукашенко
Оппозиционный белорус назвал инициативу "Все или ничего". Он говорит, что выплатит 11 миллионов евро представителям правоохранительных органов или гражданского общества, если их действия способствуют задержанию и аресту Лукашенко.
Человека, который в нашей стране ассоциируется с фальсификацией выборов, огромным количеством убийств и похищений людей, совершивший множество преступлений против человечности, включая пытки, незаконные депортации и многое другое, о чем мы обязательно узнаем,
– охарактеризовал диктатора Цепкало.
Более того, он отметил, что деньги зарезервируют, а в случае ареста Лукашенко, положат на специальный счет. Он добавил, что надеется на то, что в стране есть много людей, которые стоят за людей и понимают, кто причина проблем белорусов.
За 2 дня сбора средства на арест Лукашенко уже перечислили 225 человек.
Коротко о событиях в Беларуси
- 23 мая в Минске якобы из-за взрывчатки посадили самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета был экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
- Их арестовали и поместили в СИЗО. Журналисту грозит до 15 лет заключения за уголовные дела, возбужденные против него в Беларуси. А его девушке – до 12 лет тюрьмы.
- Международное сообщество осуждает такие действия, призывает отпустить Протасевича и его девушку. Кроме того, страны вводят санкции против Беларуси и прекращают авиационное сообщение со страной.