Соответствующее решение сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер.

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Правительство Польши закрыло воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, которые используют авиаперевозчики из Беларуси,

– заявил Мюллер.

Спикер также объяснил, что это элемент реализации санкций, которые премьер-министр инициировал на заседании Совета Европы.

Перед этим, 26 мая, Польша не пустила в свое воздушное пространство самолет компании "Белавиа", который следовал из Минска в Барселону. Поэтому он был вынужден кружить над Кобрином, что в Брестской области. Все для того, чтобы сбросить топливо. После этого он получил допустимую массу для посадки и вернулся в аэропорт Беларуси.

Это произошло потому, что 25 мая Евросоюз запретил авиаперевозчикам Беларуси летать на свою территорию из-за задержания Романа Протасевича.

Обратите внимание! С полуночи 25 мая Литва запретила отбытие и прибытие в страну всех самолетов, маршруты которых проходят через Беларусь. Более того, с полуночи 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

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