Відповідне рішення повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

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Уряд Польщі закрив повітряний простір для білоруських авіакомпаній

Рада міністрів ухвалила заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, які використовують авіаперевізники з Білорусі,

– заявив Мюллер.

Речник також пояснив, що це елемент реалізації санкцій, які прем'єр-міністр ініціював на засіданні Ради Європи.

Перед цим, 26 травня, Польща не впустила у свій авіаційний простір літак компанії "Белавіа", який прямував з Мінська до Барселони. Тому він був вимушений кружляти над Кобрином, що у Брестській області. Все для того, щоб скинути паливо. Після цього він отримав допустиму масу для посадки й повернувся в аеропорт Білорусі.

Це сталось тому, що 25 травня Євросоюз заборонив авіаперевізникам Білорусі літати на свою територію через затримання Романа Протасевича.

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