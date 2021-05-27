Также министры иностранных дел призвали немедленно освободить задержанного основателя NEXTA. Это требование касается не только Протасевича, но и других политических заключенных.
Актуально О минировании самолета сообщили после разворота в сторону Минска – швейцарский интернет-провайдер
Была поставлена под угрозу безопасность пассажиров
Эта акция поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса. Это также было серьезной атакой на правила, регулирующие гражданскую авиацию,
– говорится в совместном заявлении глав МИД.
В G7 не исключили, что официальный Минск ждут дальнейшие санкции.
Коротко о вынужденной посадке самолета Ryanair
- 23 мая самолет Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс. На этом самолете был основатель NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапигой.
- Белорусские диспетчеры сообщили о якобы угрозе заминирования.
- Лайнер посадили в Минске.
- Протасевича и его девушку сняли с самолета и задержали.
- Международное сообщество решительно осудило действия белорусских властей. Многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью, среди них – Украина.
- ЕС продлил действие санкций против режима Лукашенко.