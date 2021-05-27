Также министры иностранных дел призвали немедленно освободить задержанного основателя NEXTA. Это требование касается не только Протасевича, но и других политических заключенных.

Актуально О минировании самолета сообщили после разворота в сторону Минска – швейцарский интернет-провайдер

Была поставлена под угрозу безопасность пассажиров

Эта акция поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса. Это также было серьезной атакой на правила, регулирующие гражданскую авиацию,
 –  говорится в совместном заявлении глав МИД.

В G7 не исключили, что официальный Минск ждут дальнейшие санкции.

Коротко о вынужденной посадке самолета Ryanair

  • 23 мая самолет Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс. На этом самолете был основатель NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапигой.
  • Белорусские диспетчеры сообщили о якобы угрозе заминирования.
  • Лайнер посадили в Минске.
  • Протасевича и его девушку сняли с самолета и задержали.
  • Международное сообщество решительно осудило действия белорусских властей. Многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью, среди них – Украина.
  • ЕС продлил действие санкций против режима Лукашенко.