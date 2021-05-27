Также министры иностранных дел призвали немедленно освободить задержанного основателя NEXTA. Это требование касается не только Протасевича, но и других политических заключенных.

Актуально О минировании самолета сообщили после разворота в сторону Минска – швейцарский интернет-провайдер

Была поставлена под угрозу безопасность пассажиров

Эта акция поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса. Это также было серьезной атакой на правила, регулирующие гражданскую авиацию,

– говорится в совместном заявлении глав МИД.

В G7 не исключили, что официальный Минск ждут дальнейшие санкции.

Обратите внимание! В "Большую семерку" входят Япония, США, Германия, Канада, Великобритания, Франция и Италия

Коротко о вынужденной посадке самолета Ryanair