Известно, что Proton хочет выяснить ситуацию окончательно, а потому готов оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента. Это произойдет после получения соответствующего юридического запроса.

К теме Письмо от "террористов" поступило Беларуси позже, чем она сообщила Ryanair о нем: текст

"Мы не располагаем правдивыми доказательствами того, что утверждение Беларуси (Лукашенко – 24 канал) соответствует действительности", – отметили в компании.

Справка. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Департамент иностранных дел страны сразу опроверг такое обвинение.

Инцидент с самолетом Ryanair: что известно