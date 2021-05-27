Відомо, що Proton хоче з'ясувати ситуацію остаточно, а тому готовий надавати підтримку європейській владі в розслідуванні інциденту. Це станеться після отримання відповідного юридичного запиту.

До теми Лист від "терористів" надійшов Білорусі пізніше, ніж вона повідомила Ryanair про нього: текст

"Ми не маємо в своєму розпорядженні правдивих доказів того, що твердження Білорусі (Лукашенка – 24 канал) відповідають дійсності", – зазначили у компанії.

Довідка. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування надійшло від Швейцарії. Департамент закордонних справ країни одразу спростував таке звинувачення.

Інцидент з літаком Ryanair: що відомо