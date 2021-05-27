Також міністри закордонних справ закликали негайно звільнити затриманого засновника NEXTA. Ця вимога стосується не лише Протасевича, а й інших політичних в'язнів.

Актуально Про мінування літака повідомили після розвороту в бік Мінська, – швейцарський інтернет-провайдер

Була поставлена під загрозу безпека пасажирів

Ця акція поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейсу. Це також було серйозною атакою на правила, що регулюють цивільну авіацію,

– мовиться у спільній заяві глав МЗС.

У G7 не виключили, що на офіційний Мінськ чекають подальші санкції.

Зверніть увагу! До "Великої сімки" входять Японія, США, Німеччина, Канада, Велика Британія, Франція та Італія

Коротко про вимушену посадку літака Ryanair