Цю суму зібрали за два дні. Ініціатором виступив відомий опозиціонер, колишній кандидат у президенти Валерій Цепкало.

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Опозиціонер оголосив збір коштів для винагороди за арешт Лукашенка

Опозиційний білорус назвав ініціативу "Все або нічого". Він каже, що виплатить 11 мільйонів євро представникам правоохоронних органів або громадянського суспільства, якщо їхні дії сприяють затриманню та арешту Лукашенка.

Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації та багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося,

– схарактеризував диктатора Цепкало.

Ба більше, він зазначив, що гроші зарезервують, а в разі арешту Лукашенка, покладуть на спеціальний рахунок. Він додав, що сподівається на те, що в країні є багато людей, які стоять за людей та розуміють, хто причина проблем білорусів.

За 2 дні збору кошти на арешт Лукашенка вже перерахували 225 людей.

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