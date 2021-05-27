Такое мнение высказал российский оппозиционер Павел Латушко. Он отметил, что экономические последствия будут очень существенными для режима Лукашенко.
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"У власти – непрофессиональные люди, которые не понимают, как выйти из кризиса и ограничить государственные расходы так, чтобы направить их на развитие. К этому добавляются безумные решения и ограничение контакта с миром", – сказал Латушко.
Это приведет к экономическому краху. Лукашенко уверенно загоняет страну в экономический коллапс,
– заявил оппозиционер.
Лукашенко выстрелил себе в ногу, – Латушко
По словам оппозиционера, экономическая ситуация для Лукашенко сейчас очень серьезная. "Он фактически выстрелил себе в ногу. Он не мог прогнозировать, что будет такая острая реакция мира", – отметил он.
Он также отметил, что белорусские спецслужбы не учитывали то, что на борту самолета находились граждане 12 стран ЕС.
Поэтому Евросоюз не мог не отреагировать, ведь были поставлены под угрозу жизнь и здоровье их граждан,
– пояснил Латушко.
По оценкам различных экспертов, как отметил оппозиционер, России придется отдать 4 – 5 миллиардов долларов США, чтобы защитить Лукашенко. Эта сумма пойдет на поддержку белорусской экономики.
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