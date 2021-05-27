Такое мнение высказал российский оппозиционер Павел Латушко. Он отметил, что экономические последствия будут очень существенными для режима Лукашенко.

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"У власти – непрофессиональные люди, которые не понимают, как выйти из кризиса и ограничить государственные расходы так, чтобы направить их на развитие. К этому добавляются безумные решения и ограничение контакта с миром", – сказал Латушко.

Это приведет к экономическому краху. Лукашенко уверенно загоняет страну в экономический коллапс,

– заявил оппозиционер.

Лукашенко выстрелил себе в ногу, – Латушко

По словам оппозиционера, экономическая ситуация для Лукашенко сейчас очень серьезная. "Он фактически выстрелил себе в ногу. Он не мог прогнозировать, что будет такая острая реакция мира", – отметил он.

Он также отметил, что белорусские спецслужбы не учитывали то, что на борту самолета находились граждане 12 стран ЕС.

Поэтому Евросоюз не мог не отреагировать, ведь были поставлены ​​под угрозу жизнь и здоровье их граждан,

– пояснил Латушко.

По оценкам различных экспертов, как отметил оппозиционер, России придется отдать 4 – 5 миллиардов долларов США, чтобы защитить Лукашенко. Эта сумма пойдет на поддержку белорусской экономики.

Справка. 23 мая в Минске совершил посадку самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Диспетчерам сообщили о том, что на борту – взрывчатка. Это оказалось фейком, после посадки сразу задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку, которые находились на борту.

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