Таку думку висловив російський опозиціонер Павло Латушко. Він наголосив, що економічні наслідки будуть дуже суттєвими для режиму Лукашенка.

До теми Лукашенко не контролює себе, – білоруський опозиціонер припустив, чи могли збити літак Ryanair

"При владі – непрофесійні люди, які не розуміють, як вийти з кризи та обмежити державні витрати так, щоб направити їх на розвиток. До цього додаються божевільні рішення та обмеження контакту зі цивілізованим світом", – сказав Латушко.

Це призведе до економічного краху. Лукашенко впевнено заганяє країну в економічний колапс,

– заявив опозиціонер.

Лукашенко вистрілив собі у ногу, – Латушко

За словами опозиціонера, економічна ситуація для Лукашенка зараз дуже серйозна. "Він фактично вистрілив собі у ногу. Він не міг прогнозувати, що буде така гостра реакція світу", – зауважив він.

Він також наголосив на тому, що білоруські спецслужби не зважали на те, що на борту літака перебували громадяни 12 країн ЄС.

Тому Євросоюз не міг не відреагувати, адже було поставлено під загрозу життя та здоров'я їхніх громадян,

– пояснив Латушко.

За оцінками різних експертів, як зазначив опозиціонер, Росії доведеться віддати 4 – 5 мільярдів доларів США, щоб захистити Лукашенка. Ця сума піде на підтримку білоруської економіки.

Довідка. 23 травня у Мінську здійснив посадку літак Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. Диспетчерів повідомили про те, що на борту – вибухівка. Це виявилось фейком, після посадки одразу затримали журналіста Роман Протасевич та його дівчину, які перебували на борту.

Дивіться інтерв'ю з Павлом Латушком: відео