Также литовские правоохранители сотрудничают с коллегами из Ирландии и Греции. Вскоре планируют дополнительно осмотреть самолет, который сейчас находится в Вильнюсе.

К теме Международная организация гражданской авиации будет расследовать посадку самолета в Беларуси

Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис заявил, что опросили всех членов экипажа и 90% пассажиров самолета. Когда самолет осмотрят, его передадут Ryanair. Правда, чиновник отметил, некоторые данные требуют уточнения.

Международная организация гражданской авиации тоже взялась за расследование

Так, организация будет расследовать принудительную посадку самолета. Совет IKAO выразил обеспокоенность из-за вынужденного перенаправления рейса Ryanair.

Совет призвал все государства-члены IKAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать с этим расследованием, чтобы установить все факты.

Посадка самолета в Беларуси: что известно