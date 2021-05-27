Так, расследовать инцидент призвали власти Ирландии, Польши и Литвы. Об этом заявил министр транспорта Ирландии Иамон Райан.
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Как будет происходить расследование
Расследование должно выяснить, были ли в инциденте нарушены нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации. Кстати, ирландский министр заявил, что полностью поддерживает решение ИКАО.
Эти неприемлемые действия были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС,
– сказал Райан.
Заметим, что в заседании ИКАО участвовали представители 63 стран, в том числе и от Беларуси. Промежуточный отчет по расследованию обещают представить до 25 июня.
Посадка самолета в Беларуси: что известно
- 23 мая пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. От белорусских диспетчеров поступило сообщение о заминировании, хотя взрывчатку так и не нашли.
- На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Пару задержали.
- Сапегу взяли под стражу. Белорусские силовики опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Хотя на видео видно, что на его лице есть ссадины.
- ЕС и США пригрозили санкциями из-за таких действий властей Беларуси.