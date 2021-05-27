Такую информацию в эфире одного из телеканалов озвучила нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Заметьте "Большая семерка" осудила действия Беларуси в отношении самолета с Романом Протасевичем
ПАСЕ в июне проведет дебаты
Что мы можем делать – это, конечно, присоединиться к определенному политическому давлению. Вот в ПАСЕ в июне будут дебаты касательно задержания Протасевича. И совместные резолюции, совместные заявления,
– заявила Кравчук.
Она также отметила, что Украина будет продолжать оказывать условия для людей, которые хотят уехать из Беларуси.
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