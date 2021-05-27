Таку інформацію в ефірі одного з телеканалів озвучила нардепка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Зауважте "Велика сімка" засудила дії Білорусі щодо літака з Романом Протасевичем
ПАРЄ у червні проведе дебати
Що ми можемо робити – це, звичайно, доєднуватися до певного політичного тиску. От у ПАРЄ в червні будуть дебати щодо затримання Протасевича. І спільні резолюції, спільні заяви,
– заявила Кравчук.
Вона також зазначила, що Україна продовжуватиме надавати умови для людей, які хочуть виїхати з Білорусі.
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