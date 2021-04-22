Парламентська асамблея Ради Європи 22 квітня схвалила резолюцію із закликом до російської влади. ПАРЄ вимагає, аби Москва звільнила ув'язненого активіста Олексія Навального.

Деталі резолюції

Росії дали час на виконання вимог до наступного засідання комітету міністрів Ради Європи на тему прав людини. Відповідний документ підтримали 105 дипломатів, 26 проголосували проти, а 11 утрималися.

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Так, Москва має відпустити Навального на волю до 7 червня. До того часу, Росія повинна надати опозиціонеру всю необхідну медичну допомогу, а також забезпечити повне дотримання його прав.

Здоров'я Навального значно погіршилося під час його утримання під вартою. Ймовірно, це є порушенням заборони на нелюдське поводження або покарання,

– мовиться у документі.

Крім того, у ПАРЄ запропонували запросити комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському поводженню відвідати місце утримання Навального. Росію закликали негайно дозволити публікацію звіту за результатами такого відвідування.

Реакція Росії на вимоги ПАРЄ

Депутат Держдуми Петро Толстий заявив, що Росія не виконуватиме "політизовані" рішення ЄСПЛ та інших інститутів Ради Європи ні щодо Криму, ні щодо Навального. Такі резолюції, мовляв, суперечать російській конституції.

"Навальний засуджений за шахрайство. Спроби ж уявити його у ролі політв'язня і мученика, як представляли свого часу льотчицю-навідниця Савченко і режисера-терориста Сенцова, буквально вчора з тріском провалилися під час "гулянь", – наголосив Толстой.

Він наголосив, що "спроби Заходу чинити тиск на Росію з використанням інститутів Ради Європи такі ж провальні".

Зверніть увагу! Стан здоров'я Навального у колонії дуже погіршився. Однак лікаря до політика не впускають. Через це опозиціонер оголосив голодування. 21 квітня у містах Росії відбулися акції на підтримку ув'язненого. Під час демонстрацій силовики масово затримували протестувальників.