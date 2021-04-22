Парламентская ассамблея Совета Европы 22 апреля приняла резолюцию с призывом к российским властям. ПАСЕ требует, чтобы Москва освободила заключенного активиста Алексея Навального.

Детали резолюции

России дали время на выполнение требований до следующего заседания комитета министров Совета Европы на тему прав человека. Соответствующий документ поддержали 105 дипломатов, 26 проголосовали против, а 11 воздержались.

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Так, Москва должна отпустить Навального на свободу до 7 июня. К тому времени Россия должна предоставить оппозиционеру всю необходимую медицинскую помощь, а также обеспечить соблюдение его прав.

Здоровье Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей. Вероятно, это является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание,

– говорится в документе.

Кроме того, в ПАСЕ предложили пригласить Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения посетить место содержания Навального. Россию призвали немедленно разрешить публикацию отчета по результатам такого посещения.

Реакция России на требования ПАСЕ

Депутат Госдумы Петр Толстый заявил, что Россия не будет выполнять "политизированные" решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального. Такие резолюции, мол, противоречат российской конституции.

"Навальный осужден за мошенничество. Попытки же представить его в роли политзаключенного и мученика, как представляли в свое время летчицу-наводчицу Савченко и режиссера-террориста Сенцова, буквально вчера с треском провалились во время "гуляний", – отметил Толстой.

Он отметил, что "попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы такие же провальные".

Обратите внимание! Состояние здоровья Навального в колонии очень ухудшилось. Однако врача к политику не пускают. Из-за этого оппозиционер объявил голодовку. 21 апреля в городах России прошли акции в поддержку заключенного. Во время демонстраций силовики массово задерживали протестующих.