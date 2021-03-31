Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у колонії, де він наразі перебуває. Він наголосив, що вимагає, аби до нього допустили лікаря.

Відомо, що опозиціонер написав заяву начальнику колонії №2 у Покрові Олександру Муханову. У звернені Навальний наголосив, що останній місяць просить про медичну допомогу, але не отримує її.

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Також Навальний розповів, що у нього болять спина і права нога, а також початку німіти ліва.

Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Тож лежу голодний, але поки з двома ногами. Писати нові звернення і заяви сенсу не бачу. Єдина реакція на них – це психологічний тиск,

– наголосив Навальний.

Наприкінці березня соратники Навального повідомили, що його здоров'я різко погіршився. Російські лікарі вимагають невідкладно надати йому медичну допомогу. Однак до Навального не пускають медиків.

Захисники Олексія Навального раніше повідомили, що в опозиціонера погіршилось здоров'я. Зокрема, ув'язнений політик скаржився на сильний біль в нозі. Для перевірки у Володимирську область направили Громадську спостережну комісію.

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