Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии, где он сейчас находится. Он подчеркнул, что требует, чтобы к нему допустили врача.

Известно, что оппозиционер написал заявление начальнику колонии №2 в Покрове Александру Муханову. В обращении Навальный подчеркнул, что последний месяц просит о медицинской помощи, но не получает ее.

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Также Навальный рассказал, что у него болят спина и правая нога, а также начала неметь левая.

Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Поэтому лежу голодный, но пока с двумя ногами. Писать новые обращения и заявления смысла не вижу. Единственная реакция на них – это психологическое давление,

– подчеркнул Навальный.

В конце марта соратники Навального сообщили, что его здоровье резко ухудшилось. Российские врачи требуют срочно оказать ему медицинскую помощь. Однако к Навальному не пускают медиков.

Защитники Алексея Навального ранее сообщили, что у оппозиционера ухудшилось здоровье. В частности, заключенный политик жаловался на сильную боль в ноге. Для проверки во Владимирскую область направили Общественную наблюдательную комиссию.

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