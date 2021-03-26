Жена Алексея Навального лично обратилась к Владимиру Путину с просьбой освободить мужа из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. В Кремле подчеркнули, что не собираются реагировать на заявление Юлии Навальной.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И отметил, что с такими просьбами надо обращаться в Федеральную службу наказаний (ФСИН – 24 канал).

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Мы не будем реагировать на это обращение. Оно показано в средствах массовой информации. Безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ,

– рассказал представитель Путина.

По словам Пескова, Алексей Навальный – осужденный и отбывает свое наказание в колонии. Поэтому его жене следует обратиться именно в ФСИН с этим вопросом.

"Сейчас, в условиях, когда этот гражданин осужден и находится в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", – подчеркнул он.

Песков также отметил, что в Кремле не видят системных проблем с медицинским обеспечением в учреждениях Федеральной службы наказаний.

Это не тема администрации президента. Это вопрос ФСИН. Есть частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей. Но о каких-то проблемах в системе ФСИН нам неизвестно,

– прокомментировал он.

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