Кремль не будет реагировать на просьбу Юлии Навальной отпустить ее мужа
Жена Алексея Навального лично обратилась к Владимиру Путину с просьбой освободить мужа из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. В Кремле подчеркнули, что не собираются реагировать на заявление Юлии Навальной.
Источник:"Интерфакс"
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И отметил, что с такими просьбами надо обращаться в Федеральную службу наказаний (ФСИН – 24 канал).
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Мы не будем реагировать на это обращение. Оно показано в средствах массовой информации. Безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ,
– рассказал представитель Путина.
По словам Пескова, Алексей Навальный – осужденный и отбывает свое наказание в колонии. Поэтому его жене следует обратиться именно в ФСИН с этим вопросом.
"Сейчас, в условиях, когда этот гражданин осужден и находится в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", – подчеркнул он.
Песков также отметил, что в Кремле не видят системных проблем с медицинским обеспечением в учреждениях Федеральной службы наказаний.
Это не тема администрации президента. Это вопрос ФСИН. Есть частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей. Но о каких-то проблемах в системе ФСИН нам неизвестно,
– прокомментировал он.
У Навального ухудшилось здоровье в тюрьме: что известно
- Юрист Ольга Михайлова сообщила, что здоровье российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме значительно ухудшилось. Он имеет сильные боли в разных частях тела. Кроме этого, одна нога фактически стала "недееспособной".
- Жена Юлия в своем блоге на "Эхо Москвы" написала личное обращение к Владимиру Путину. Она требует немедленно освободить ее мужа из колонии строгого режима № 2 в городе Покров.
- Позже Алексей Навальный опубликовал пост в фейсбуке, в котором рассказал о своем состоянии. Оппозиционер отметил, что не может становиться на правую ногу. И к тому же до сих пор не знает своего диагноза.
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