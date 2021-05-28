Також литовські правоохоронці співпрацюють з колегами з Ірландії та Греції. Невдовзі планують додатково оглянути літак, який зараз перебуває у Вільнюсі.
До теми Міжнародна організація цивільної авіації розслідуватиме посадку літака у Білорусі
Глава литовського бюро кримінальної поліції Роландас Кішкіс заявив, що опитали всіх членів екіпажу та 90% пасажирів літака. Коли літак оглянуть, його передадуть Ryanair. Щоправда, чиновник зазначив, деякі дані вимагають уточнення.
Міжнародна організація цивільної авіації теж взялась за розслідування
Так, організація розслідуватиме примусову посадку літака. Рада ІКАО висловила занепокоєність через вимушене перенаправлення рейсу Ryanair.
Рада закликала всі держави-члени ІКАО та інші відповідні зацікавлені сторони співпрацювати з цим розслідуванням, щоб встановити всі факти.
Посадка літака у Білорусі: що відомо
- 23 травня літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську. Від білоруських диспетчерів надійшло повідомлення про замінування.
- На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали, а вибухівки так і не знайшли.
- Журналіст повідомляв, що його вистежували ще перед вильотом з Афін.
- ЄС та США наголосили, що через такі дії влади Білорусі застосують санкції.