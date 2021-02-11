"Опять эта зараза пришла": Лукашенко прервал речь из-за кашля – видео
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании, 11 февраля, резко начал сильно кашлять. Из-за этого самопровозглашенный президент Беларуси даже прервал свою речь.
Источник:TUT.BY
Лукашенко попытался выйти из этой ситуации. Поэтому пошутил перед собравшимися, что это якобы какой-то недуг к нему снова пришел.
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11 февраля действующий самопровозглашенный президент Беларуси выступал на всенародном собрании. Произнося речь об экономике, Лукашенко внезапно сильно закашлялся.
Эта зараза опять ко мне пришла. Извините, третий день уже,
– отметил политик.
В частности, участники собрания отреагировали смехом и даже начали аплодировать.
После небольшой паузы Лукашенко таки продолжил свое выступление.
Лукашенко снова советовал лечить COVID-19 алкоголем
Во время всенародного белорусского собрания самопровозглашенный президент Беларуси также не обошел и тему коронавируса. В частности, он вновь заявил о полезных свойствах алкоголя, сообщает TUT.BY.
"Но это не значит, что надо выпивать по полведра в день. Рюмочку, но не больше", – отметил он.
Впрочем, сразу же подчеркнул, что народ может не так понять его слова. И подумать, будто во Дворце Республики собрались "одни алкаши".
Какими заявлениями по коронавирусу отметился Лукашенко
- Сам Александр Лукашенко в течение длительного периода не видел серьезной угрозы в существовании COVID-19. Однако уже в июле 2020 он объявил победу Беларуси над коронавирусом.
- Самопровозглашенный президент Беларуси призвал людей чаще мыть руки, а также ходить в баню и для профилактики выпивать 40 – 50 граммов водки.
- Он также "нашел" новый метод борьбы с COVID-19. Александр Лукашенко заявил, что сыр – хорошее лекарство против коронавируса. Кроме этого, советовал заниматься спортом и есть сметанное масло.
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