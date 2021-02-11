Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании, 11 февраля, резко начал сильно кашлять. Из-за этого самопровозглашенный президент Беларуси даже прервал свою речь.

Лукашенко попытался выйти из этой ситуации. Поэтому пошутил перед собравшимися, что это якобы какой-то недуг к нему снова пришел.

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11 февраля действующий самопровозглашенный президент Беларуси выступал на всенародном собрании. Произнося речь об экономике, Лукашенко внезапно сильно закашлялся.

Эта зараза опять ко мне пришла. Извините, третий день уже,

– отметил политик.

В частности, участники собрания отреагировали смехом и даже начали аплодировать.

После небольшой паузы Лукашенко таки продолжил свое выступление.

Обратите внимание! Еще в июле 2020 года Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. Болезнь якобы прошла у него бессимптомно.

Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся.



— Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.



После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju — TUT.BY (@tutby) February 11, 2021

Лукашенко снова советовал лечить COVID-19 алкоголем

Во время всенародного белорусского собрания самопровозглашенный президент Беларуси также не обошел и тему коронавируса. В частности, он вновь заявил о полезных свойствах алкоголя, сообщает TUT.BY.

"Но это не значит, что надо выпивать по полведра в день. Рюмочку, но не больше", – отметил он.

Впрочем, сразу же подчеркнул, что народ может не так понять его слова. И подумать, будто во Дворце Республики собрались "одни алкаши".

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