Олександр Лукашенко під час виступу на Всебілоруських народних зборах, 11 лютого, різко почав сильно кашляти. Через це самопроголошений президент Білорусі навіть перервав свою промову.

Лукашенко спробував вийти з цієї ситуації. Відтак пожартував перед присутніми, що це нібито якась недуга до нього знову прийшла.

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11 лютого чинний самопроголошений президент Білорусі виступав на Всенародних зборах. Виголошуючи промову про економіку, Лукашенко раптово сильно закашлявся.

Ця зараза знову до мене прийшла. Вибачте, третій день вже,

– зазначив політик.

Присутні сприйняли його слова як жарт. Зокрема, учасники зборів відреагували сміхом і навіть почали аплодувати.

Після невеликої паузи Лукашенко таки продовжив свій виступ.

Зверніть увагу! Ще в липні 2020 року Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус. Хвороба нібито пройшла в нього безсимптомно.

Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся.



— Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.



После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju — TUT.BY (@tutby) February 11, 2021

Лукашенко знову радив лікувати COVID-19 алкоголем

Під час Всенародних білоруських зборів самопроголошений президент Білорусі також не оминув і тему коронавірусу. Зокрема, він знову заявив про корисні властивості алкоголю, повідомляє TUT.BY.

"Але це не означає, що треба випивати по пів відра в день. Чарочку, але не більше", – зауважив він.

Втім одразу ж наголосив, що народ може не так зрозуміти його слова. І подумати, ніби у Палаці Республіки зібралися "одні алкаші".

Якими заявами щодо коронавірусу відзначився Лукашенко