Об этом сообщают официальные государственные белорусские СМИ. В перечень попали те страны, которые совершают вроде бы "недружественные действия" в отношении Беларуси.

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В "черный список" попал весь Евросоюз

Список составили 6 апреля, а обнародовали 8-го. Званием "недружественных" наградили 12 стран и весь Евросоюз.

Государства, которые власть Лукашенко, назвала "недружественными":

  • Австралия,
  • государства-члены ЕС,
  • Норвегия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Новая Зеландия,
  • Албания
  • Исландия,
  • США,
  • Великобритания,
  • Северная Македония,
  • Черногория,
  • Швейцария.

Вносить Украину в список Лукашенко почему-то не захотел, хотя именно из белорусской территории Россия обстреливает украинские города, а также через белорусскую границу оккупанты прорвались в Украину.

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