Об этом сообщают официальные государственные белорусские СМИ. В перечень попали те страны, которые совершают вроде бы "недружественные действия" в отношении Беларуси.
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В "черный список" попал весь Евросоюз
Список составили 6 апреля, а обнародовали 8-го. Званием "недружественных" наградили 12 стран и весь Евросоюз.
Государства, которые власть Лукашенко, назвала "недружественными":
- Австралия,
- государства-члены ЕС,
- Норвегия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Новая Зеландия,
- Албания
- Исландия,
- США,
- Великобритания,
- Северная Македония,
- Черногория,
- Швейцария.
Вносить Украину в список Лукашенко почему-то не захотел, хотя именно из белорусской территории Россия обстреливает украинские города, а также через белорусскую границу оккупанты прорвались в Украину.
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