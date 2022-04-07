Диктатор говорил, что якобы освобождал многих своих граждан. Однако никаких деталей или подтверждения Александр Григорьевич решил не давать. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на речь самопровозглашенного и эфир Совместного вещателя.

Обратите внимание Лукашенко сейчас очень невыгодно быть с Путиным – белорусский журналист

Какую "спецоперацию" объявлял

Диктатор страны, являющейся сателлитом России, в очередной раз начал рассказывать чуть ли не фантастические истории. Мол, Украина захватывала граждан Беларуси, а также грузы.

Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, управлявших этими фурами,

– сказал самопровозглашенный.

А завершил он эту речь фразой о том, что спецоперацию провели. Однако, предположил, что освобождены не все . Поэтому сказал: "Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия".

"Усатый снова не выпил лекарства"

На это сразу отреагировали власти Украины, а именно нардеп Федор Вениславский. Он в эфире украинских телеканалов сказал, что спецоперацию предположительно провели в голове самого Лукашенко.

Конечно, никаких спецопераций на территории Украины белорусские спецслужбы не проводили. Наши разведчики и контрразведчики полностью контролируют ситуацию. И ничего подобного не было зафиксировано,

– подытожил народный депутат.

Однако также на высказывания тоталитарного лидера ответил и советник министра внутренних дел Антон Геращенко . Он, вероятно, решил отбросить дипломатию, поэтому написал "Усатый драник снова не выпил лекарства".