Диктатор говорив, що нібито звільняв багато своїх громадян. Проте жодних деталей чи підтвердження Олександр Григорович вирішив не надавати. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на промову самопроголошеного та ефір Спільного мовника.

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Яку "спецоперацію" оголошував

Диктатор країни, яка є сателітом Росії, вкотре почав розповідати ледь не фантастичні історії. Мовляв, Україна захоплювала громадян Білорусі, а також вантажі.

Заарештували півтори тисячі наших вагонів, захопили наші автомобілі й до сотні, по-моєму, наших хлопців, які керували цими фурами,

– сказав самопроголошений.

А завершив він цю промову фразою про те, що "спецоперацію" провели. Проте, припустив, що не всі звільнені. Тому сказав "Якщо там у нас один, два, три, п'ять осіб десь залишилися, треба жорстко поставити умови".

"Вусатий знову не випив ліки"

На це одразу відреагувала влада України, а саме нардеп Федір Веніславський. Він в ефірі українських телеканалів сказав, що спецоперацію, ймовірно, провели в голові самого Лукашенка.

Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано,

– підсумував народний депутат.

Проте також на висловлювання тоталітарного лідера відповів і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він, ймовірно, вирішив відкинути дипломатію, тому написав "Вусатий дерун знову не випив ліки".

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