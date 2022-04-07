Об этом заявил белорусский журналист Валерий Калиновский в эфире 24 канала.

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Лукашенко хочет избежать ответственности

По словам Калиновского, война в Украине пошла совсем не так, как предсказывали Путин и Лукашенко, поэтому сейчас самопровозглашенный президент пытается избежать такой ответственности, которую будет нести за свои преступления глава Кремля.

Лукашенко политически очень невыгодно быть вместе с Путиным и попасть на скамью подсудимых или еще куда-то, как соучастник агрессора,

– отметил журналист.

Сначала самопровозглашенный президент в условиях войны предлагал какие-то посреднические услуги, а сейчас уже говорит об участии в переговорах. Трудно сказать, понравится ли это Путину.

Справка. Лукашенко 7 апреля заявил, что хочет участвовать в переговорах по урегулированию войны в Украине. По его словам, поскольку Беларусь "втянули в это" прежде всего западные страны, на переговорах должна прозвучать и ее позиция.

Как отметил Калиновский, из Киевской и Черниговской областей, которые граничат с Беларусью, российские войска уже ушли, поэтому потребность России в услугах Лукашенко уменьшается.

"В ситуации, когда ослабляется это давление, он ищет, как оправдаться перед своим населением, международным сообществом, чтобы как-то вернуть себе политическую субъектность", – добавил журналист.

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