Об этом заявил белорусский журналист Валерий Калиновский в эфире 24 канала.
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Лукашенко хочет избежать ответственности
По словам Калиновского, война в Украине пошла совсем не так, как предсказывали Путин и Лукашенко, поэтому сейчас самопровозглашенный президент пытается избежать такой ответственности, которую будет нести за свои преступления глава Кремля.
Лукашенко политически очень невыгодно быть вместе с Путиным и попасть на скамью подсудимых или еще куда-то, как соучастник агрессора,
– отметил журналист.
Сначала самопровозглашенный президент в условиях войны предлагал какие-то посреднические услуги, а сейчас уже говорит об участии в переговорах. Трудно сказать, понравится ли это Путину.
Как отметил Калиновский, из Киевской и Черниговской областей, которые граничат с Беларусью, российские войска уже ушли, поэтому потребность России в услугах Лукашенко уменьшается.
"В ситуации, когда ослабляется это давление, он ищет, как оправдаться перед своим населением, международным сообществом, чтобы как-то вернуть себе политическую субъектность", – добавил журналист.
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