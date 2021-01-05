Павла Шеремета могли убить именно белорусские спецслужбы. А установку КГБ Беларуси дал лично президент Александр Лукашенко.

Беларусь готовила операцию в отношении Шеремета длительное время

Как заметил бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, работу в отношении Павла Шеремета белорусские спецслужбы не останавливали. Об этом ему конкретно сказали информаторы, которые общались с людьми из КГБ и других структур. Такое заявление Макар сделал в комментарии DW.

К теме Убийство Павла Шеремета готовили спецслужбы Беларуси, – расследование

По моему мнению, это сделали именно белорусские спецслужбы. Даже из этой записи видно, насколько эмоциональным становится Зайцев, когда речь идет о Шеремете. Я уверен, что Лукашенко дал установку КГБ устранить Шеремета,

– подчеркнул Макар.

В то же время он подчеркнул, обнародованием записи хочет донести мировой общественности, что чиновники, которые в 2011 – 2012 годах были в окружении высших чинов КГБ, имели непосредственное отношение к этим преступлениям. Речь идет прежде всего об убийстве Шеремета.

Также он назвал фамилии тех, кто еще фигурирует в этом деле, кроме Лукашенко и Зайцева. Это:

Иван Тертель (тогда заместитель главы КГБ, а сейчас глава КГБ Беларуси),

Виктор Вегер (тогдашний первый заместитель главы КГБ),

Олег Чернышев (тогда командир группы "Альфа", сейчас заместитель главы КГБ).

Надеюсь, что ЕС введет еще круг санкций против режима Лукашенко. Также у меня есть информация, что Олег Алкаев подаст заявление об убийстве, которое готовили против него, и Германия возбудит уголовное дело. Также надеюсь, что эту ситуацию возьмут в разработку США, и, конечно, хотелось бы, чтобы на это отреагировала Россия,

– заметил Макар, и добавил, что режим Лукашенко перешел все границы, потому этому нужно положить конец.

Режим Лукашенко может готовить убийства и своих нынешних противников

В то же время он не смог ответить на вопрос, есть ли у него информация, что белорусское руководство и дальше планирует политические убийства своих противников. По словам Макара, он ведет серьезную работу в этом направлении. И когда будет иметь информацию, которая будет касаться чьей-то жизни, и будет уверен, что его информатор – в безопасности, то обязательно это опубликует.

"Потому что публикуя нынешнюю запись, я руководствовался тем, что этот бывший сотрудник КГБ уже находится в ЕС, его жизни не угрожает опасность. Волнуюсь и за свою жизнь. Понимаю, что многим рискую. Но повторюсь: ради свободы родной страны готов пожертвовать своей жизнью", – констатировал Макар.

Обратите внимание "Белорусский след" во время расследования убийства Шеремета вообще не рассматривали: заявление защиты

Белорусский след в деле Шеремета: главное

Накануне СМИ обнародовали записи разговоров экс-главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева с сотрудниками элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Согласно им, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность взорвать Павла Шеремета. Собственно Макар передал эти записи журналистам.

В МВД Украины заявили, что эти записи подтверждают версию следствия о причастности к делу бывшего военного и музиканата Андрея Антоненко, волонтерки и медика Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. В ведомстве добавили, что пока нет оснований для освобождения подозреваемых. Так как в обвинительном акте указано, что на их действия повлияли другие неустановленные лица.

Между тем защита обвинения подчеркнула, что новая информация меняет все дело. Так как в случае ее подтверждения, полностью разрушается "сумасшедшая версия стороны обвинения о неизвестных , которые во время избрания исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных".

, которые во время избрания исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных". Сам Макар заявил, что готов дать показания в Офисе генпрокурора Украины о его пленках.