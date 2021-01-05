Лукашенко дал установку устранить Шеремета: кто еще причастен к убийству
Павла Шеремета могли убить именно белорусские спецслужбы. А установку КГБ Беларуси дал лично президент Александр Лукашенко.
Беларусь готовила операцию в отношении Шеремета длительное время
Как заметил бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, работу в отношении Павла Шеремета белорусские спецслужбы не останавливали. Об этом ему конкретно сказали информаторы, которые общались с людьми из КГБ и других структур. Такое заявление Макар сделал в комментарии DW.
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По моему мнению, это сделали именно белорусские спецслужбы. Даже из этой записи видно, насколько эмоциональным становится Зайцев, когда речь идет о Шеремете. Я уверен, что Лукашенко дал установку КГБ устранить Шеремета,
– подчеркнул Макар.
В то же время он подчеркнул, обнародованием записи хочет донести мировой общественности, что чиновники, которые в 2011 – 2012 годах были в окружении высших чинов КГБ, имели непосредственное отношение к этим преступлениям. Речь идет прежде всего об убийстве Шеремета.
Также он назвал фамилии тех, кто еще фигурирует в этом деле, кроме Лукашенко и Зайцева. Это:
- Иван Тертель (тогда заместитель главы КГБ, а сейчас глава КГБ Беларуси),
- Виктор Вегер (тогдашний первый заместитель главы КГБ),
- Олег Чернышев (тогда командир группы "Альфа", сейчас заместитель главы КГБ).
Надеюсь, что ЕС введет еще круг санкций против режима Лукашенко. Также у меня есть информация, что Олег Алкаев подаст заявление об убийстве, которое готовили против него, и Германия возбудит уголовное дело. Также надеюсь, что эту ситуацию возьмут в разработку США, и, конечно, хотелось бы, чтобы на это отреагировала Россия,
– заметил Макар, и добавил, что режим Лукашенко перешел все границы, потому этому нужно положить конец.
Режим Лукашенко может готовить убийства и своих нынешних противников
В то же время он не смог ответить на вопрос, есть ли у него информация, что белорусское руководство и дальше планирует политические убийства своих противников. По словам Макара, он ведет серьезную работу в этом направлении. И когда будет иметь информацию, которая будет касаться чьей-то жизни, и будет уверен, что его информатор – в безопасности, то обязательно это опубликует.
"Потому что публикуя нынешнюю запись, я руководствовался тем, что этот бывший сотрудник КГБ уже находится в ЕС, его жизни не угрожает опасность. Волнуюсь и за свою жизнь. Понимаю, что многим рискую. Но повторюсь: ради свободы родной страны готов пожертвовать своей жизнью", – констатировал Макар.
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Белорусский след в деле Шеремета: главное
- Накануне СМИ обнародовали записи разговоров экс-главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева с сотрудниками элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Согласно им, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность взорвать Павла Шеремета. Собственно Макар передал эти записи журналистам.
- В МВД Украины заявили, что эти записи подтверждают версию следствия о причастности к делу бывшего военного и музиканата Андрея Антоненко, волонтерки и медика Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. В ведомстве добавили, что пока нет оснований для освобождения подозреваемых. Так как в обвинительном акте указано, что на их действия повлияли другие неустановленные лица.
- Между тем защита обвинения подчеркнула, что новая информация меняет все дело. Так как в случае ее подтверждения, полностью разрушается "сумасшедшая версия стороны обвинения о неизвестных, которые во время избрания исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных".
- Сам Макар заявил, что готов дать показания в Офисе генпрокурора Украины о его пленках.
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