Павла Шеремета могли вбити саме білоруські спецслужби. А установку КДБ Білорусі дав особисто президент Олександр Лукашенко.

Білорусь готувала операцію щодо Шеремета тривалий час

Як зауважив колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар, роботу щодо Павла Шеремета білоруські спецслужби не зупиняли. Про це йому конкретно сказали інформатори, які спілкувалися з людьми з КДБ і інших структур. Таку заяву Макар зробив у коментарі DW.

До теми Вбивство Павла Шеремета готували спецслужби Білорусі, – розслідування

На мою думку, це зробили саме білоруські спецслужби. Навіть з цього запису видно, наскільки емоційним стає Зайцев, коли мовиться про Шеремета. Я впевнений, що Лукашенко дав установку КДБ усунути Шеремета,

– підкреслив Макар.

Водночас він підкреслив, оприлюдненням запису хоче донести до світової громадськості, що чиновники, які в 2011 – 2012 роках були в оточенні вищих чинів КДБ, мали безпосереднє відношення до цих злочинів. Мовиться передусім про вбивство Шеремета.

Також він назвав прізвища тих, хто ще фігурує у цій справі, окрім Лукашенка та Зайцева. Це:

Іван Тертель (тоді заступник голови КДБ, а зараз голова КДБ Білорусі),

Віктор Вегер (тодішній перший заступник голови КДБ),

Олег Чернишов (тоді командир групи "Альфа", зараз заступник голови КДБ).

Сподіваюся, що ЄС запровадить ще коло санкцій проти режиму Лукашенка. Також у мене є інформація, що Олег Алкаєв подасть заяву про вбивство, яке готували проти нього, і Німеччина порушить кримінальну справу. Також сподіваюся, що цю ситуацію візьмуть у розробку США, і, звичайно, хотілося б, щоб на це відреагувала Росія,

– зауважив Макар і додав, що режим Лукашенка перейшов усі межі, тому цьому потрібно покласти край.

Режим Лукашенка може готувати ввбивства і своїх нинішних супротивників

Водночас він не зміг відповісти на питання, чи є в нього інформація, що білоруське керівництво і далі планує політичні вбивства своїх супротивників. За словами Макара, він веде серйозну роботу в цьому напрямку. І коли матиме інформацію, що стосуватиметься чийогось життя, і буде впевненим, що його інформатор – у безпеці, то обов'язково це опублікує.

"Тому що публікуючи нинішній запис, я керувався тим, що цей колишній співробітник КДБ уже перебуває в ЄС, його життю не загрожує небезпека. Хвилююся і за своє життя. Розумію, що багато чим ризикую. Але повторюся: заради свободи рідної країни готовий пожертвувати своїм життям", – констатував Макар.

Зверніть увагу "Білоруський слід" під час розслідування вбивства Шеремета взагалі не розглядали: заява захисту

Білоруський слід у справі Шеремета: головне

Напередодні ЗМІ оприлюднили записи розмов ексголови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева зі співробітниками елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Відповідно до них, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета. Власне Макар передав ці записи журналістам.

У МВС України заявили, що ці записи підтверджують версію слідства про причетність до справи колишнього військового та музиканата Андрія Антоненка Антоненка, волонтерки та медика Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. У відомстві додали, що наразі немає підстав для звільнення підозрюваних. Адже в обвинувальному акті зазначено, що на їхні дії вплинули інші невстановлені особи.

Натомість захист обвинувачення наголосив, що нова інформація змінює всю справу. Адже у разі її підтвердження, повністю руйнується "божевільна версія сторони обвинувачення про невідомих, які під час обрання виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на волонтерах і військових".

Сам Макар заявив, що готовий дати свідчення в Офісі генпрокурора України щодо його плівок.

Зауважимо! Авто Шеремета підірвали 20 липня 2016 року. Про розслідування вбивства нічого не було відомо протягом 3 років. Фігурантів справи затримали лише у грудні 2019 року. Докладніше про перебіг справи – читайте тут.