Это случилось, когда журналист показал Лукашенко видео, на котором видно избиение после пребывания в СИЗО. Признал насилие Лукашенко в интервью.

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Лукашенко признал избиение людей

Во время разговора журналист показал Александру Лукашенко кадры, на которых видно, что люди после пребывания в следственном изоляторе в Минске выходили с синяками и другими следами пыток.

Хорошо, хорошо, я признаю это, я признаю это,

– сказал Александр Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил: "В СИЗО на Окрестина людей били. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали".

Кстати, Лукашенко отличался заявлениями в защиту силовиков и благодарностей им. Например, в 2020 году заявил, что силовиков ОМОНа "нельзя упрекать, потому что они защитили страну от блицкрига". Он добавил, что тогда власти якобы "удалось отстоять страну".

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