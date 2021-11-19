Это случилось, когда журналист показал Лукашенко видео, на котором видно избиение после пребывания в СИЗО. Признал насилие Лукашенко в интервью.
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Лукашенко признал избиение людей
Во время разговора журналист показал Александру Лукашенко кадры, на которых видно, что люди после пребывания в следственном изоляторе в Минске выходили с синяками и другими следами пыток.
Хорошо, хорошо, я признаю это, я признаю это,
– сказал Александр Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси добавил: "В СИЗО на Окрестина людей били. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали".
Кстати, Лукашенко отличался заявлениями в защиту силовиков и благодарностей им. Например, в 2020 году заявил, что силовиков ОМОНа "нельзя упрекать, потому что они защитили страну от блицкрига". Он добавил, что тогда власти якобы "удалось отстоять страну".
Массовое избиение людей во время протестов в Беларуси: коротко
- В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули протесты против Александра Лукашенко.
- Люди массово вышли на улицы после президентских выборов. Тогда, по данным властей, Лукашенко якобы получил 80% голосов.
- Однако независимые подсчеты на участках, куда допустили наблюдателей, показали победу лидера оппозиции Светланы Тихановской.
- Во время митингов силовики применяли силу к людям, их били, арестовывали и бросали в СИЗО. Через несколько месяцев митинги притихли, а оппозиционеры выехали за границу.
- Светлана Тихановская в 2020 году рассказывала, что от рук силовиков погибли 8 человек. В целом они задержали около 25 тысяч митингующих. Кроме того, привлекли к уголовной ответственности 850 человек. Из них – более 100 протестующих являются политическими заключенными, админответственность понесли более 450 человек.