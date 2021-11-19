Це трапилось, коли журналіст показав Лукашенку відео, на якому видно побиття після перебування в СІЗО. Визнав насильство Лукашенко у інтерв'ю.
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Лукашенко визнав побиття людей
Під час розмови журналіст показав Олександру Лукашенку кадри, на яких видно, що люди після перебування в слідчому ізоляторі в Мінську виходили з синцями та іншими слідами тортур.
Добре, добре, я визнаю це, я визнаю це,
– сказав Олександр Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі додав: "У СІЗО на Окрестина людей били. Але були побиті й міліціонери, і ви цього не показали".
До речі, Лукашенко відзначався заявами щодо захисту силовиків та подяк їм. Наприклад, у 2020 році заявив, що силовикам ОМОНу "не можна дорікати, бо вони захистили країну від бліцкригу". Він додав, що тоді владі нібито "вдалося відстояти країну".
Масове побиття людей під час протестів в Білорусі: коротко
- У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули протести проти Олександра Лукашенка.
- Люди масово вийшли на вулиці після президентських виборів. Тоді за даними влади, Лукашенко нібито здобув 80% голосів.
- Проте незалежні підрахунки на дільницях, куди допустили спостерігачів, показали перемогу лідерки опозиції Світлани Тихановської.
- Під час мітингів силовики застосовували силу до людей, їх били, арештовували та кидали у СІЗО. За кілька місяців мітинги притихли, а опозиціонери виїхали за кордон.
- Світлана Тихановська у 2020 році розповідала, що від рук силовиків загинули 8 людей. Загалом, вони затримали близько 25 тисяч мітингувальників. Окрім того, притягнули до кримінальної відповідальності 850 осіб. З них – понад 100 протестувальників є політичними в'язнями, адмінвідповідальність понесли понад 450 людей.