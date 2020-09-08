Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре висловився про протести, що охопили його країну після президентських виборів. Цього разу останній диктатор Європи висловився про жорсткий розгін мітингувальників і масові побиття людей з боку силовиків.

Заява Лукашенка щодо жорсткого побиття мітингувальників

Про це він заявив під час інтерв’ю з пропагандистами Кремля 8 вересня. Його слова передали в ефірі одного з державних російських телеканалів, пише "Медуза".

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За словами Лукашенка, силовикам ОМОНу "не можна дорікати, бо вони захистили країну від бліцкригу". Він додав, що тоді справді владі вдалося відстояти країну.

Також чинний білоруський президент зауважив, що це були перші емоції, що виявилися гарячими. Водночас він визнав, що перебори із застосуванням сили були, та запевнив, що з усіма буде розбиратися.

Також Лукашенко пообіцяв відреагувати на побиття журналістів. Але оскільки коментар у нього брали пропагандисти Кремля, імовірно, це передусім стосуватися представників деяких російських ЗМІ.

Додамо, що інтерв'ю в Лукашенка брали:

головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян,

кореспондент "Первого каналу" Антон Верницький,

головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян.

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Головне про останні події в Білорусі

Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні протести. Триває невдоволення людей вже 22-й день поспіль.

Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються. ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання . В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'яти осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.

під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали . Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.

Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні. Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів.

Тим часом, Євросоюз готує санкції проти білоруських посадовців. А в Європарламенті Лукашенка оголосили персоною нон грата.

Основне про перебіг пртестів у Білорусі – за цим посиланням.