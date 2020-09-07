Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв назвав білоруську міліцію "найгуманнішою в світі". Він знову нагадав про силовиків, які постраждали в сутичках з протестувальниками.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Тиждень" на державному телеканалі СТВ, повідомляє TUT.BY.

До теми Їздять у школи і залякують дітей: як у Білорусі міліція бореться з протестами – відео

Караєв впевнений, що гуманнішої та холоднокровнішої за білоруську міліцію більше нема ніде в світі.

За його словами, понад 30 білоруських міліціонерів з важкими травмами перебувають у лікарнях.

Ми їх не кинемо, будемо лікувати. І моральна, матеріальна і фінансова допомога буде,

– запевнив Караєв.

Водночас глава МВС Білорусі не назвав кількість загиблих та постраждалих від дій ОМОНу протестувальників.

Протести в Білорусі: головне

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.

Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.

Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.

За цей час в країні силовики вбили близько 10 осіб, тисячі отримали поранення. Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв'язок з рідними в дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими безвісти.

Протести в Білорусі останніми днями: дивіться відео