У Білорусі міліціонери залякують школярів. Вони переконують дітей, що за участь у масових протестах в країні ті можуть понести адміністративну відповідальність.

Інформацію про залякування дітей оприлюднили на телеграм-каналі Nexta Live. Також зазначили, що у такий спосіб міліціонери хочуть нібито "присікти будь-яке бажання молоді виступати проти системи".

Важливо Що думає про події в Білорусі лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та для кого спершу була написана пісня "Героям"

Попри старання міліціонерів, школярів залякати все ж не вдалося. Доказом цього стала їх реакція, яку зафіксували на камеру. Один з школярів агресивно розмовляв з міліціонеркою, даючи зрозуміти, що він не боїться відповідальності за участь у протестах.

"Стаття №2334 тебе не цікавить? Про адміністративні правопорушення Республіки Білорусь", – сказала міліціонерка, звертаючись до хлопця. Натомість той впевнено відповів, що ні. Варто зазначити, що у цей момент вчителька, яка була присутня у класі, стала на захист міліціонерів та заявила, що школяр поводить себе зухвало.

Міліціонери залякують білоруських школярів: відео

Під час розмови співробітниця міліції побачила, як один з школярів знімав події на камеру. Вона одразу підійшла до нього та вимагала, аби хлопець видалив запис та виключив телефон. Однак кадри все ж потрапили у мережу та наробили чимало галасу.

Протести у Білорусі: коротко