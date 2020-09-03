Їздять у школи і залякують дітей: як у Білорусі міліція бореться з протестами – відео
У Білорусі міліціонери залякують школярів. Вони переконують дітей, що за участь у масових протестах в країні ті можуть понести адміністративну відповідальність.
Інформацію про залякування дітей оприлюднили на телеграм-каналі Nexta Live. Також зазначили, що у такий спосіб міліціонери хочуть нібито "присікти будь-яке бажання молоді виступати проти системи".
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Попри старання міліціонерів, школярів залякати все ж не вдалося. Доказом цього стала їх реакція, яку зафіксували на камеру. Один з школярів агресивно розмовляв з міліціонеркою, даючи зрозуміти, що він не боїться відповідальності за участь у протестах.
"Стаття №2334 тебе не цікавить? Про адміністративні правопорушення Республіки Білорусь", – сказала міліціонерка, звертаючись до хлопця. Натомість той впевнено відповів, що ні. Варто зазначити, що у цей момент вчителька, яка була присутня у класі, стала на захист міліціонерів та заявила, що школяр поводить себе зухвало.
Міліціонери залякують білоруських школярів: відео
Під час розмови співробітниця міліції побачила, як один з школярів знімав події на камеру. Вона одразу підійшла до нього та вимагала, аби хлопець видалив запис та виключив телефон. Однак кадри все ж потрапили у мережу та наробили чимало галасу.
Протести у Білорусі: коротко
- Чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%. Такими були офіційні результати президентських виборів у Білорусі.
- В країні одразу ж спалахнули протести. Річ у тім, що люди не погоджуються з такими підсумками. Вони вважають Тихановську обраним президентом. Білоруси впевнені, що вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.
- Перші дні протестів були найважчими. Cпецпризначенці і правоохоронці застосовували силу. Вони стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо, що загинуло щонайменше 5 людей. До того ж майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Варто зазначити, що Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.
- У штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас опозиція хоче перевиборів.