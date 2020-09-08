Лукашенко пояснив, чому гуляв з автоматом у Мінську
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому він разом із неповнолітнім сином Миколою гуляв з автоматом біля Палацу незалежності. Президент вважає, що так він захищав країну.
Лукашенко зазначив, що поява з автоматом на вулиці означала, що президент нікуди не втік. Про це повідомили в телеграм-каналі TUT.by.
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Моя поява з автоматом означає тільки одне – я нікуди не втік і готовий захищати свою країну до кінця,
– сказав Лукашенко.
Лукашенко з автоматом: що відомо
Під час протестів 23 і 30 вересня Лукашенко двічі з'являвся біля Палацу незалежності в центрі Мінська в бронежилеті і з автоматом. Це сталось, коли до президентської резиденції вийшли десятки тисяч протестувальників.
Президент літав над Мінськом разом із своїм сином Миколою. Лукашенко також пройшовся біля своєї резиденції. Автомат, втім, був незаряджений.
Дивіться відео прогулянки Лукашенка з автоматом:
Що відбувається у Білорусі: коротко
- Після президентських виборів, на яких нібито переміг Лукашенко, в Білорусі розпочались масові протести. За результатами незалежних екзитполів, перемогу здобула головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Незадоволені виборці вийшли на мирні мітинги, які переросли у сутички із силовиками. Співробітники ОМОНу жорстоко били та затримували людей.
- З 11 серпня в країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи чесних виборів та відставки Лукашенка.
- Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко на контакт і поступки не йде.