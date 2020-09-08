Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому він разом із неповнолітнім сином Миколою гуляв з автоматом біля Палацу незалежності. Президент вважає, що так він захищав країну.

Лукашенко зазначив, що поява з автоматом на вулиці означала, що президент нікуди не втік. Про це повідомили в телеграм-каналі TUT.by.

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Моя поява з автоматом означає тільки одне – я нікуди не втік і готовий захищати свою країну до кінця,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко з автоматом: що відомо

Під час протестів 23 і 30 вересня Лукашенко двічі з'являвся біля Палацу незалежності в центрі Мінська в бронежилеті і з автоматом. Це сталось, коли до президентської резиденції вийшли десятки тисяч протестувальників.

Президент літав над Мінськом разом із своїм сином Миколою. Лукашенко також пройшовся біля своєї резиденції. Автомат, втім, був незаряджений.

Дивіться відео прогулянки Лукашенка з автоматом:

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