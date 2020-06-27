На сегодняшнем путинском параде обратили на себя внимание предельно натянутые отношения Путина и Лукашенко вплоть до демонстрационных шагов того и другого.

С одной стороны, это вписывается в процесс взаимной отчужденности, с другой – перспективы Лукашенко на выборах 9 августа выглядят не очень. То есть, правильно, конечно, посчитают. И даже объявят победителя, понятно кого. А вот что далее – вопрос непростой. Правда, с диктатурами есть специфическая особенность. Когда диктатора сносят, практически неважно, кто стоит во главе этого процесса.

Интересно: Лукашенко капут: готова ли Беларусь к "Майдану"

Диктатура и постдиктатура

Общее настроение в этот момент – кто угодно, только не он (в смысле вчерашний Отец народа). Как только диктатора сносят, первое поколение революционеров по инерции становится властью, но как правило, очень ненадолго. Потому что в момент, когда диктатора выносят, революционный консенсус заканчивается. И начинается битва уже между победителями, которые были вместе только на негативной повестке с общим лозунгом "Долой".

В Белорусси может произойти ровно то же самое. Посаженный в СИЗО Бабарико – идеальный кандидат именно на первый этап, когда революционеры освобождают его из узилища и с воплями восторга на руках несут в президентский дворец. И если у Кремля есть на такой сценарий виды, то следующий этап может стать совершенно нерадужным – на втором этапе лидер этапа первого обычно сходит с дистанции, причем от обожания и любви практически мгновенно он получает мощнейший заряд ненависти.

Удержаться у власти он может только с помощью откровенного террора, да и то с неясными перспективами. Весьма показательная история – революция в Румынии, когда герой революции Илиеску, хотя и пробыл у власти достаточно долго после декабрьского восстания 1989 года, но в конце концов пошел под статью за то, что основная часть жертв событий свержения Чаушеску пришлась на период после того, как революция победила. И именно Илиеску назвали заказчиком их гибели для того, чтобы получить максимальную поддержку на выборах на волне возникшего психоза. Во всяком случае, в прошлом году дело Илиеску было передано в суд, и пока находится там.

Обратите внимание! А король-то голый: как Лукашенко становится Януковичем

Египетская Весна, Россия и Белоруссь

Можно привести в пример египетскую Весну, где братья-мусульмане в итоге смогли взять власть. Но при этом консенсус был потерян, а ошибки управления привели к тому, что государственный переворот военных был встречен в стране, скорее, с облегчением, чем с протестом.

Какой сюжет предполагает Кремль в белорусских событиях, сказать сложно. Развал управления в России не позволяет подозревать руководство в какой-то согласованной политике. Но то, что Лукашенко могут постараться снести, тем более, что он сам сделал для обострения внутренней обстановки все, что возможно, видимо факт. И в этом смысле большая часть кремлевских ОПГ может быть по данному вопросу вполне солидарной.

Поэтому и предельно прохладный ритуал на параде вплоть до откровенного дипломатического демарша, когда Лукашенко, отбыв повинность, немедленно улетел обратно.

Для Путина, кстати, попытка аннексии Белорусси через свержение Лукашенко сейчас может показаться крайне привлекательной. Его политическое положение крайне шатко, а маленькая, но громкая победа – это самое то.

А уж если она будет не маленькой – то вообще прекрасно. Оккупация Белоруссии вряд ли будет воспринята в России с тем же воодушевлением, что незаконное присоединение Крыма, но определенный профит из этого, конечно, можно извлечь. А заодно и реанимировать идею Союзного государства – с поправками в конституцию явно что-то пошло не так, а потому план "Б" совершенно не будет лишним.

Важно! Смертельный приговор для России

Вероятность такого рода событий оценивать сложно, так как (повторюсь) распад управления в России принял угрожающие формы и размеры. Но как раз поэтому авантюризм и без того не слишком вменяемого российского диктатора может стать основным фактором любого сюжета.