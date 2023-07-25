Такое мнение 24 Каналу озвучила главый редактор сайта "Хартия'97" Наталья Радина. Она подчеркнула, что Путин и Лукашенко как два военных преступника снова обсуждали свои преступные замыслы.
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О чем говорили Путин и Лукашенко
Наталья Радина убеждена, что цель встречи Путина и Лукашенко – обсуждение двух тем:
- Размещение ядерного оружия на территории Беларуси;
- Дальнейшие действия относительно размещения ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.
На мой взгляд, в частности это вопрос финансирования. То есть кто будет содержать 10 тысяч боевиков, прибывших на территорию Беларуси, и дальнейшие планы относительно их действий,
– считает главный редактор.
Встреча Путина и Лукашенко: главное
- Впервые после мятежа Евгения Пригожина и перемещения в Беларусь отрядов вагнеровцев Путин и Лукашенко встретились. Белорусский диктатор прибыл с визитом в Санкт-Петербург 23 июля.
- Лукашенко во время встречи с Путиным заявил, что его "напрягают" вагнеровцы, ведь они "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или Жешув". Кроме того, нелегитимный президент Беларуси придумал, что якобы "Польша перебрасывает свои войска на границу".
- Аналитики ISW отмечают, что рассказы о якобы желании вагнеровцев пойти на Польшу – это попытки двух диктаторов усилить информационную кампанию против Запада. Причин для опасений по поводу угрозы со стороны вагнеровцев пока нет – ни для Украины, ни для Польши.
- Кроме того, Путин начал рассказывать басни о том, что якобы Украина "несет колоссальные потери", а "контрнаступление ВСУ не удалось". На самом деле, это очередная ложь от кремлевского диктатора.