Такое мнение 24 Каналу озвучила главый редактор сайта "Хартия'97" Наталья Радина. Она подчеркнула, что Путин и Лукашенко как два военных преступника снова обсуждали свои преступные замыслы.

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О чем говорили Путин и Лукашенко

Наталья Радина убеждена, что цель встречи Путина и Лукашенко – обсуждение двух тем:

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси; Дальнейшие действия относительно размещения ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

На мой взгляд, в частности это вопрос финансирования. То есть кто будет содержать 10 тысяч боевиков, прибывших на территорию Беларуси, и дальнейшие планы относительно их действий,

– считает главный редактор.

Встреча Путина и Лукашенко: главное