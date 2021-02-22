Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко поехал в Сочи к Путину. Они провели совместную пресс-конференция, где Лукашенко был настолько внимательным, что даже записывал сказанное президентом России.

Лидеры двух стран собрались, чтобы обсудить развитие белорусско-российских отношений. В кругу дискуссии и совместное реагирование на вызовы, в частности в сфере военной безопасности, пишет пролукашенковское СМИ Белта.

Между тем Режим Лукашенко смеется, – Тихановская о санкциях ЕС

О чем говорили Путин и Лукашенко

О том, как замечательно собраться вместе

В самом начале встречи Путин отметил: сейчас редкость, когда лидеры государств встречаются лицом к лицу. Очевидно, речь идет о том, что современное общение и международные встречи перешли в формат онлайна. Лукашенко ответил, что они продолжат общаться в таком русле, ведь "близкие люди".

Серьезные переговоры в обычной одежде – это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы,

– сказал Лукашенко.

И действительно стоит отметить: на встрече лидеры обеих стран были без официальных костюмов и галстуков.



Встреча без галстуков / Фото пресс-службы президента РФ

О том, как много Россия инвестирует в Беларусь

Тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества между странами подтверждается и в дальнейшем. Как сказал Путин, Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси – около 50 процентов. "Мы крупнейший инвестор – более четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", – сказал Путин.

О близких связях и молодежи, переезжающей в Россию

Путин отметил: белорусы и россияне – очень близкие люди и близкие народы. "Культура, язык, религия, общая история, причем не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, Великой Отечественной войне, но и уходит глубоко своими корнями в века", – блеснул эрудицией Путин.

В то же время подчеркнул: многие молодые люди в Беларуси выбирают российские вузы, "чтобы получить путевку в жизнь и получить хорошую профессию".

Лукашенко конспектировал выступление Путина

Во время того, как Путин выступал со своей речью, Лукашенко внимательно ее слушал и записывал. Фрагмент соответствующего видео появился на телеграм-канале PavlovskyNews. На кадрах видно, что Лукашенко сосредоточенно записывает что-то в блокнот, когда Путин рассказывает о качестве белорусских продуктов и общности культуры между Россией и Беларусью.

Совместное катание на лыжах

После пресс-конференции и официальных переговоров Путин и Лукашенко договорились об обеде и совместном катании на лыжах. Журналисты отсняли, как оба в лыжной экипировке направились на трассу.

Кататься Лукашенко и Путин будут на Красной поляне.