В Беларуси можно будет остаться на 5 дней
Безвизовый въезд для желающих сделать прививки будет действовать с 15 июля. Белорусский диктатор уже подписал соответствующий указ.
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Иностранцы, которые прибудут для вакцинации, смогут находиться на территории страны 5 суток. При этом между 2 дозами прививки должно пройти 2 – 3 недели.
Вакцинировать иностранцев будут за деньги в медицинских организациях, определенных белорусским министерством здравоохранения.
Какие вакцины используют
- Неподтвержденный российский препарат "Спутник V",
- китайский препарат Vero Cell.
При чем тут фанат Лукашенко из "Слуги народа"
Скандальный сторонник диктатора нардеп Евгений Шевченко написал Лукашенко письмо. В нем политик попросил, чтобы самопровозглашенный президент позволил украинцам вакцинироваться в Беларуси.
Положительный ответ "слуга народа" расценит, как "жест доброй воли от братского белорусского народа". Это якобы будет способствовать развитию хороших отношений между нашими государствами.