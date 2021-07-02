В Беларуси можно будет остаться на 5 дней

Безвизовый въезд для желающих сделать прививки будет действовать с 15 июля. Белорусский диктатор уже подписал соответствующий указ.

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Иностранцы, которые прибудут для вакцинации, смогут находиться на территории страны 5 суток. При этом между 2 дозами прививки должно пройти 2 – 3 недели.

Вакцинировать иностранцев будут за деньги в медицинских организациях, определенных белорусским министерством здравоохранения.

Какие вакцины используют

Неподтвержденный российский препарат "Спутник V",

китайский препарат Vero Cell.

При чем тут фанат Лукашенко из "Слуги народа"

Скандальный сторонник диктатора нардеп Евгений Шевченко написал Лукашенко письмо. В нем политик попросил, чтобы самопровозглашенный президент позволил украинцам вакцинироваться в Беларуси.

Положительный ответ "слуга народа" расценит, как "жест доброй воли от братского белорусского народа". Это якобы будет способствовать развитию хороших отношений между нашими государствами.

Обратите внимание! Шевченко известен своей одиозной позицией в отношении Беларуси. Ранее он ездил в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Политик сказал, что всегда об этом мечтал. Такие действия привели к тому, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Заметим, официально Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.